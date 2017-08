Dostat se do Kroměříže bude složité, přejezd čeká třídenní oprava

Kdo nezpomalí a na kroměřížský přejezd v Hulínské ulici, který se nachází kousek před mostem přes řeku Moravu, vjede povolenou padesátkou, riskuje poničení auta. Poslední rok je totiž v havarijním stavu a překonat ho znamená zbrzdit ideálně pod dvacet kilometrů v hodině.

Nepříjemná situace na jednom z hlavních příjezdů do města však už za pár dnů skončí. Správa železniční dopravní cesty totiž přejezd opraví. Jenže k tomu zvolila dny, kdy končí prázdniny, vrcholí turistická sezona a navíc se v kraji koná motoristická soutěž Barum rally.

„Taková zakázka se připravuje tři čtyři měsíce, musíme vypsat soutěž na zhotovitele, může přijít odvolání, čekáme na vyjádření místních úřadů. Těžko termín naplánovat s ohledem na akce v regionu,“ vysvětlil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Úsek bude zcela uzavřený od sobotní sedmé hodiny ranní a znovu bude průjezdný až v pondělí po 20. hodině. Železničáři v té době kompletně odstraní starý povrch a položí nový, gumopryžový, který má sníženou hlučnost.

Motoristé budou muset využít objízdnou trasu. „Ta povede z Hulínské ulice přes dálnici D1, Kojetínskou, náměstí Míru a Milíčovo, ulicí 1. máje na Husovo náměstí a Tovačovského ulici,“ popsal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Cesta tvoří hlavní trasu ve směru od Zlína, Holešova a Bystřice pod Hostýnem, pokud se řidič chce vyhnout dálnici nebo z ní sjíždí už před městem, aby se dostal do spodní části Kroměříže.

Od města k nádraží nebo opačně se motoristé dostanou i během uzavírky, musí ale počítat s tím, že světelná křižovatka u přejezdu bude vypnutá.

Dálniční obchvat je od ledna zdarma

Možnost vést objížďku přes dálnici je sice výhoda, zároveň ale skrývá i nebezpečí. V regionu je totiž velké množství řidičů, kteří po dálnici jezdit zkrátka neumějí.

„Šoféři, kteří se na dálnici objeví jen svátečně, si musí uvědomit, že na ní není stanovená jen maximální, ale také minimální rychlost jízdy,“ upozornil krajský koordinátor Besipu Zdeněk Patík. Ta činí 80 kilometrů v hodině.

Mezi další neduhy patří špatné využívání připojovacích pruhů, kdy se řidiči snaží co nejdříve najet do průběžného pruhu, aniž by měli potřebnou rychlost.

„A samozřejmě používání zpětných zrcátek. To český řidič často nedělá, jenže na dálnici je to velmi potřebné,“ dodal Patík.

Na dálnici budou odbočovat i autobusové linky, na zastávku v Hulínské ulici ovšem zajíždět nebudou.

Platit se na objížďce nemusí, dálnice slouží zároveň jako obchvat města a je zdarma, což se podařilo po dlouhých letech vyjednávání prosadit od letošního ledna (více zde).

Povrch se zvlnil při loňských vedrech

Ke Kroměříži nezajíždí žádná z rychlostních zkoušek Barum rally, celým krajem se ale budou ve zvýšení míře pohybovat fanoušci, kterých se očekává až 30 tisíc.

Oprava přejezdu volně navazuje na rekonstrukci vozovky na ulici Hulínská před dvěma lety. Silničáři tehdy opravili hlavně propadlé mřížky kanalizace.

„Její stav byl neúnosný a o opravu jsme tehdy hodně usilovali,“ podotkl starosta Jaroslav Němec.

V té době byl samotný přejezd, který ulici protíná, sjízdný bez větších problémů.

„Na jeho stavu se podepsala hlavně loňská vedra. Povrch se hodně zvlnil, proto se musí kompletně obměnit,“ popsal Illiaš.