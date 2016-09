Řidiči objedou Kroměříž i bez známky, obchvat Otrokovic zůstane placený

„Jsme hodně spokojení. Ve špičkách je město ucpané, auta nejedou, spíše stojí mezi semafory. Kdyby třetina z nich začala jezdit po obchvatu, bude to mít pro centrum velký význam,“ řekl kroměřížský starosta Jaroslav Němec (ANO).

Ulevit by se mělo historické části Kroměříže, kterou navštěvují turisté. Tím by se mohla stát pro návštěvníky vlídnější a lákavější. „Navíc jsme to měli mezi předvolebními sliby. Jsem rád, že se nám to podařilo splnit,“ podotkl Němec.

Ministerstvo dopravy vybralo více než 100 kilometrů úseků dálnic, na kterých se platit nebude. „Chceme vyjít vstříc všem místním řidičům, aby se dálnici kvůli poplatku nevyhýbali a zbytečně nejezdili skrze město po silnicích nižších tříd,“ vzkázal ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok.

Otrokovice neuspěly, mají hotovou jen půlku obchvatu

O to, aby byl dálniční obchvat zdarma, usilují řadu let také Otrokovice. Na seznam „vyvolených“ se však neprotlačily (více zde). „Jsem zklamaný, nevidím v tom žádnou logiku,“ reagoval starosta Jaroslav Budek (ČSSD). „Připadá mi to spíš jako výsledek lobbování, k němuž se zpětně hledalo nějaké odůvodnění. Ale Kroměříži to přeju,“ doplnil.

Ministerstvo dopravy argumentuje, že vybralo ty obchvaty, z nichž je na začátku i na konci sjezd do města, které tak mohou řidiči objet. V Otrokovicích je ale hotová jen polovina obchvatu, takže tuto podmínku nesplňuje. Podle Budka je naopak špatně, že se platí za nedokončenou dálnici.

„Musí jít o ucelený obchvat. V případě Otrokovic navíc není dostatečný vztah mezi dálnicí a dopravou ve městě,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Další podmínkou bylo, že má jít o takové dálniční obchvaty, které vznikly ze silnice první třídy. To je právě případ Kroměříže. Pokud tam řidiči nechtějí platit, nezbývá jim nic jiného než jezdit po okolních „okreskách“.

„Dálnice jde po bývalém obchvatu. Budovat nějaký další obchvat Kroměříže nedává smysl a není pro něj prostor,“ upřesnil Ťok.

Podle Němce má ale velký podíl na úspěchu Kroměříže místní poslanec za ANO Jan Vondráček. Ten sedí ve Sněmovně s ministry dopravy i financí a všichni jsou ze stejného hnutí.

V Otrokovicích je ANO rovněž ve vedení města, jenže vliv místostarosty Jiřího Veselého na ministry nemůže být podle Budka tak velký. Přesto Otrokovice chtějí za svoji věc bojovat dál. Ministerstvo slibuje, že příští rok bude řešit další úseky dálnic, po kterých by řidiči mohli jezdit zdarma. „Nelze vyloučit, že se kritéria v budoucnu přehodnotí,“ dodal Neřold.