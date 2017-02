Dopravní uzel ve Zlíně připadne podnikateli Zemkovi, opozice to kritizuje

Zlínská radnice udělala další krok k výstavbě dopravního terminálu, který město nutně potřebuje. Dohodla se se společností Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka, který vlastní autobusové nádraží, na časovém harmonogramu a zahájení výstavby v roce 2019.

Ze smlouvy, kterou už schválili zlínští zastupitelé, také vyplývá, že Zemkova firma bude vlastníkem a investorem nové nádražní vlakové budovy, sousedního komerčního objektu a zůstane jí dál i autobusové nádraží. A město s ní smění některé své pozemky pod těmito objekty, aby všechny patřily jí.

„Máme připravené směny pozemků. Přesnou podobu celého záměru určí až navazující stupně projektové dokumentace. V současné době máme k dispozici pouze urbanistickou studii,“ nastínil radní Josef Novák, který má na radnici dopravu v kompetenci.

Podle některých zastupitelů ale není šťastné, že v majetku města budou jenom přilehlé cesty a odstavná stání, a nikoliv zásadní budovy.

„Chybí mi v této fázi ekonomická rozvaha: jakou hodnotu má současné autobusové nádraží, kdyby ho město chtělo koupit? Kolik budou stát úpravy komunikací, které bude město dělat? Měla by už být studie proveditelnosti,“ míní zastupitel za hnutí Zlín 21 Aleš Dufek.

Novák kritiku odmítá. „Společnost Z-Group je vlastníkem současného autobusového nádraží i dalších klíčových pozemků v dotčeném území. Toto majetkové uspořádání je třeba respektovat. Stávající model spolupráce považujeme za vyvážený,“ reagoval Novák.

Obě nádraží jsou ostudou města

Autobusové nádraží se ve Zlíně privatizovalo začátkem 90. let, od firmy, jež ho získala, pak Zemek koupil akcie. Například ve Vsetíně nebo v Uherském Hradišti je situace trochu jiná: pozemky pod nádražími tam vlastní města, protože nebyly součástí privatizace. Zbavovat se jich nechtějí.

„Jde o důležitý pozemek v centru a město tam díky tomu má určitý vliv,“ podotkl místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka.

Současné zlínské autobusové nádraží i sousední vlakové jsou v mizerném stavu a dělají Zlínu ostudu. Z urbanistické studie vyplývá, že obě půjdou k zemi a nahradí je tři moderní stavby.

VIDEO: Tristní stav vlakového nádraží ve Zlíně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Železniční budova, v níž budou i patrová parkoviště, se posune směrem k centru města. Podchodem bude spojená s novým sousedním několikapatrovým komerčním objektem, v němž můžou být obchody, kanceláře či restaurace.

Autobusové nádraží se zmenší a jeho hlavní stavba bude vedle nadjezdu (více o studii čtěte zde).

Spojení soukromých a veřejných peněz

Podle smlouvy má být investorem budov Z-Group. Jakým podílem přispěje město, zatím není zřejmé, jisté ale je, že bude investovat do úprav okolních cest.

„Diskutujeme problematiku detailního technického řešení jednotlivých objektů, jejich částí. A řešíme i zapojení veřejných a soukromých zdrojů,“ přiblížil před časem Zemek.

Odhadované celkové náklady jsou asi 900 milionů korun. Město i Zemek věří, že se podaří získat dotaci z Evropské unie.

Dořešit bude ale třeba ještě některé další věci, například to, kdo bude provozovat patrové parkoviště ve výpravní budově. Zemek by ho chtěl pronajmout městu, kterému se však do toho nechce.

Další otevřenou záležitostí jsou odstavné plochy pro autobusy, jež vzniknou u Gahurovy ulice mezi prodejnou Lidl a nedalekou čerpací stanicí. Pozemky patří městu, ale Zemek by je od něho rád získal. Vedení radnice preferuje zřízení věcného břemene.

Vlakové spojení s Otrokovicemi po 15 minutách

A jaký je časový výhled? Letos by mohlo být na světě územní rozhodnutí, příští rok stavební povolení. V květnu 2019, pokud vše půjde dobře a podaří se sehnat peníze, se má kopnout do země.

Dopravní terminál bude přínosem, protože na pár stech metrech čtverečních bude vlakové a autobusové nádraží i zastávka městské hromadné dopravy. Lidé ušetří čas a kroky.

Záměr je navázaný na elektrifikaci a částečné zdvojkolejnění železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice, s tímto projektem chce Správa železniční dopravní cesty začít také v roce 2019.

„Naším hlavním cílem je vybudovat špičkovou taktovou dopravu – tak se říká kyvadlové dopravě na železnici – mezi Otrokovicemi a Zlínem. Vlaky budou mezi městy pendlovat každých patnáct minut,“ zmínil Petr Pšenička z investičního odboru Správy železniční dopravní cesty.

Nutný předpoklad ale je, aby byly vlaky výrazně rychlejší než trolejbusy a auta. Proto bude nutné zrušit některé vlakové zastávky.