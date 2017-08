Silničáři plánují dálnici kolem Zlína, lidé z Kostelce požadují tunel

V malebném prostředí kolem Fryštácké přehrady vede navržený dálniční přivaděč na vysokých estakádách i v hlubokém zářezu. Okraj vodní plochy překonává na sloupech, pak protíná svah mezi Malým a Velkým Kostelcem pod úrovní okolního terénu. Ne však v tunelu, což by si místní obyvatelé přáli, ale v zářezu až 10 metrů hlubokém.

„Máme strach z toho, že svah s našimi domy může ujet. Potvrdili nám to i geologové. Stalo se to už na jiných dálnicích. Proto s navrženou trasou nesouhlasíme,“ ohradil se Ivo Kovář ze Sdružení pro ekologii Kostelec, které se brání výstavbě dálničního přivaděče v této podobě a preferuje tunel.

Plánovaná trasa úseku dálnice D49 z Fryštáku do Lípy i dálničního přivaděče směrem ke Zlínu.

„Tunel je ekonomicky náročné řešení, a proto nereálné,“ reagoval šéf krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Podle něho silničáři zkoumali možnost vést trasu přivaděče do Zlína přes Rackovou či Mladcovou, ale nebylo to možné.

„Zůstala jen tato varianta. Obavy obyvatel Kostelce chápu lidsky, protože do zelené krajiny, do níž se teď dívají, jim zasáhne silnice. Na základě statických výpočtů si ale nemyslíme, že by svah ujel,“ vzkázal Chudárek s tím, že zářez je ke krajině nejšetrnější varianta. Pak bude opět po estakádě klesat za Kostelcem dolů a povede vedle stávající silnice.

„Ujišťování silničářů nevěříme, klidně se budeme i soudit,“ je rozhodnutý Kovář.

Se stavbou chtějí začít zhruba za tři roky

Silničáři by přitom chtěli kolem let 2020 a 2021 začít přivaděč stavět současně s další částí dálnice D49 z Fryštáku do Lípy. Její navržená trasa měří asi 9 kilometrů a vede od Fryštáku mezi Štípou a Velíkovou, Ostratou a Hvozdnou ke Slušovicím, kde se napojuje na cestu do Lípy.

„Se státní správou už máme trasu vyřízenou. Chceme ji ještě předvést nejširší veřejnosti, aby se k ní mohla vyjádřit a vznést připomínky teď a ne až později,“ nastínil Chudárek.

Silničáři proto zveřejnili na internetu vizualizační video tohoto úseku dálnice, kde je její trasa zřejmá.

„Trasa se ještě může mírně měnit, ale byli bychom neradi. Teď ji máme vyřešenou po technické stránce,“ doplnil Chudárek.

Územní rozhodnutí by chtěli získat příští rok, pak by měli dva až tři roky vykupovat pozemky. Následovalo by stavební povolení.

„Kolem roku 2020 až 2021 bychom chtěli začít stavět. Uvidíme ale, jak moc se budou odpůrci odvolávat,“ uvažuje Chudárek.

Bývalý hejtman sepsal petici podporující stavbu dálnic

Kostelecké sdružení možnost odvolání podle Kováře využije. Může se tak stát, že se i tento úsek dálnice zablokuje na delší dobu, jako je tomu v případě její první části z Hulína do Fryštáku.

Po ní už se mělo jezdit, ale ještě se pořádně nekoplo do země, protože ekologičtí aktivisté podávají odvolání a žaloby. Naposledy uspěli s křečkem polním, který v trase cesty žije (více zde).

I v reakci na to došlo k celkem neobvyklé události: vznikla petice na podporu výstavby dálnic D49 a D55 ve Zlínském kraji, stojí za ní bývalý hejtman Libor Lukáš, jenž se angažuje ve Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

„Příprava projektů D49 a D55 trvá více než 15 let a je soustavně blokována několika ekologickými spolky, přičemž jejich představitelé, bez ohledu na navrhovaná environmentální opatření, zarputile usilují o zastavení jejich přípravy. Tím znemožňují tolik očekávanou a neustále slibovanou realizaci jednotlivých staveb,“ píše v textu petice Lukáš.