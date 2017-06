Stavba dálnice D49 se odsouvá, aktivistům opět vyšla sázka na křečka

Zní to jako špatný vtip, ale je to realita. Na scénu se opět vrací chráněný křeček polní, na jehož výskyt v trase dálnice D49 z Hulína do Fryštáku ekologičtí aktivisté upozornili už před lety (o tehdejší předražené studii jsme psali zde).

Když silničáři pracně získali výjimku, aby mohli do území zasáhnout a křečka, pokud na něho narazí, přestěhovat, lidé ze spolku Egeria podali žalobu k soudu.

Jak zjistila MF DNES, vydal nyní soud předběžné opatření, což téměř jistě znamená další odklad výstavby důležité dálnice. Už se po ní mělo jezdit, ale kvůli opakovaným připomínkám aktivistů je pořád jenom na papíře.

„Nemám na to co říct,“ reagoval rezignovaně šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

„Stát si neumí prosadit svoje zájmy na úkor jednotlivců. Je neuvěřitelné, jakou jim dal moc,“ naráží na možnosti ekologických organizací, které mohou napadat velké silniční i železniční stavby.

Jak dlouhé zdržení může rozhodnutí soudu způsobit? Předběžné opatření pozastavuje účinnost výjimky, což znamená, že silničáři nemohou dostat stavební povolení, o které si zažádali.

Soud pak rozhodne o výjimce samotné, kterou buď potvrdí, nebo zruší. Pokud udělá to druhé, mohlo by to znamenat odklad i o rok. Pokud ji potvrdí, může být časový skluz „jen“ několikaměsíční.

„Je to velký problém. Mělo se začít v září, takto se to může odložit i o rok,“ obává se hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

V ekologickém spolku je krajský zastupitel za Okamurovce

Paradoxní je, že ve spolku Egeria působí krajský zastupitel Zdeněk Vacek (SPD Tomio Okamura), jehož si právě Čunek vytáhl na post předsedy výboru pro investice a životní prostředí (více o Vackově střetu zájmů čtěte zde).

„Pan Vacek mi říkal, že o žalobě neví. Faktem ale je, že žalobu podal spolek, v němž figuruje,“ uvedl neutrálně Čunek.

Vacka kvůli tomu odvolávat nehodlá, což naopak požaduje exhejtman za ODS Libor Lukáš, který se ve prospěch velkých dopravních staveb v regionu angažuje.

„Přece není normální, aby ekologický aktivista spolurozhodoval o rozvoji kraje a byl součástí ‚destruktivní‘ skupinky, která jeho rozvoj paralyzuje. Udělali kozla zahradníkem,“ zlobí se Lukáš.

„Ve spolku jsou lidé, kteří se dálnici zabývají. Já jim v tom nepomáhám, žalobu jsem nepodával. Nemám na dálnici vliv ani jako krajský zastupitel,“ odmítá Vacek opustit pozici zastupitele či člena Egerie.

Křeček je zástupným problémem, tuší šéf silničářů

Soud dal ve svém rozhodnutí za pravdu aktivistům, kteří poukazovali na to, že silničáři už mají územní rozhodnutí a hrozí, že mohou dělat zemní práce. „... může dojít k negativnímu zásahu do ochranných podmínek stovek jedinců křečků polních, ale i dalších zvláště chráněných druhů živočichů,“ napsala soudkyně Jaroslava Skoumalová.

Silničáři ale už v trase D49 pracují na jiných objektech a přeložkách inženýrských sítí. Na místě je ekologický dozor, který sleduje výskyt chráněných tvorů. „Pokud by se nějaký objevil, přestěhujeme ho, či práce přerušíme,“ řekl Chudárek.

Podle soudkyně bylo také nestandardní, že silničáři výjimku získali až po vydání územního rozhodnutí, což ale bylo způsobeno i odvoláváním aktivistů.

„Soud vycházel jen z návrhů protistrany. Křeček je zástupný problém. Pokud by to nebyl on, našli by si ekologové čmeláka nebo pulce, aby přípravu zkomplikovali,“ prohodil Chudárek.

Dálnice za 9 miliard zatím není

Hlavní postavou spolku Egeria je Miroslav Mach, který s MF DNES nekomunikuje. Proti dálnici D49, jež má být součástí evropské dálniční sítě, brojil i u Evropské komise.

„Do málo narušené a dosud čisté krajiny zbytečně zatahuje tranzitní dopravu,“ stojí ve stížnosti Egerie (více zde).

Aktuální rozhodnutí soudu vyznělo jasně pro aktivisty, přestože ministerstvo životního prostředí, které loni výjimku po jejím napadení ekology potvrdilo, tvrdí, že se k žalobě vyjadřovalo negativně.

„Požadovalo, aby soud návrhu na odkladný účinek nevyhověl a žalobu zamítl. Soud na základě vlastního uvážení rozhodl jinak,“ sdělila mluvčí úřadu Petra Roubíčková.

Dálnice D49 vyjde na 9 miliard korun a je na seznamu nejdůležitějších státních dopravních zakázek. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury na ně má letos jít 80 miliard. Ovšem musejí mít stavební povolení, což je v případě D49 nejisté.

Silničáři se přitom ještě minulý měsíc radovali, protože získali další výjimku, která se týkala jiných chráněných živočichů. I tu ale mohou aktivisté napadnout u soudu. A pokud budou chtít, odvolají se i proti stavebnímu povolení. Pak by se termín výstavby odsunul na neurčito.

Potíže řeší silničáři i s plánovanou dostavbou druhé části dálničního obchvatu Otrokovic. Pro pokračování D55 potřebují od kraje získat výjimky z ochrany chráněných živočichů a také se přou o cenu s majiteli pozemku na trase obchvatu (více zde).