Napotřetí se lidé v Zubří v referendu postavili proti krytému bazénu

„Je to vůle občanů, kterou respektuji. Referendum je platné a závazné,“ řekl starosta Lubomír Vaculín (ČSSD).

V referendu věnovanému bazénu hlasovali obyvatelé města už potřetí. Otázka referenda, které se konalo současně s prvním kolem prezidentských voleb v pátek a sobotu, zněla: Jste pro krytý bazén ve městě Zubří?

Bazén byl jednou z plánovaných součástí rozsáhlého komplexu s wellness službami, venkovním koupalištěm, novou kuželnou, lékařským domem a komunitním domem pro seniory.

„V pondělí se sejde rada a poradíme se, co dál. Jestli alespoň zrekonstruujeme venkovní bazén a postavíme lékařský dům a domov pro seniory, nebo celý projekt odpískáme,“ uvedl starosta.

Odpůrcům stavby od počátku vadily vysoké náklady

Odhadované náklady na výstavbu krytého bazénu s wellness centrem, venkovním koupalištěm a novou kuželnou činily 130 milionů bez DPH. Stavět se mělo původně začít už loni v červenci. Na dalších minimálně 60 milionů má přijít lékařský dům a komunitní dům pro seniory.

Na obě etapy už město získalo stavební povolení, do příprav projektu investovalo podle Vaculína přes pět milionů korun. Odpůrcům bazénu vysoké náklady dlouhodobě vadily, obávali se zadlužení města. Naopak jeho zastánci včetně starosty tvrdili, že areál pozdvihne kvalitu života ve městě. Potřebný úvěr by prý radnice byla schopna splatit za pět let.

Lidé ze Zubří poprvé hlasovali v referendu už loni v červnu. Jeho otázka se týkala celého areálu s krytým bazénem, venkovním koupalištěm a wellness centrem. Referenda se tehdy zúčastnilo 1 345 lidí. Aby bylo referendum platné, muselo by jich ale přijít nejméně 1 572 (viz též O bazénu za 120 milionů budou lidé v Zubří hlasovat znovu. Při volbách).

V říjnovém referendu se lidé původně těsně vyslovili pro stavbu. O výsledku rozhodl jeden hlas, pro vznik bazénu bylo 1 240 voličů, proti 1 239 (viz též Lidé odmítli v referendu těžbu štěrkopísku u Chropyně, bazén v Zubří chtějí).

Podle odpůrců bazénu však nebyly obálky s odevzdanými hlasy řádně zapečetěny a chybně se posuzovaly neplatné hlasy.

Upozornili na mnoho vyřazených neplatných hlasů, bylo jich 72.

Krajský soud v Ostravě jejich námitkám vyhověl a rozhodl o neplatnosti hlasování. O třetím vyhlášení referenda spolu s prezidentskými volbami následně v prosinci rozhodli zastupitelé (viz též V Zubří se schyluje ke třetímu referendu kvůli stavbě wellness centra).