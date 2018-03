Úředník radnice v Hradišti je obviněný kvůli zpronevěře pohonných hmot

Pro sedm mužů a čtyři ženy ve věku od 20 do 50 let si policisté přišli při velkém zátahu ve čtvrtek 29. února. Zasahovali i na odboru dopravních a správních agend hradišťské radnice, jedním ze zadržených totiž tehdy byl i vedoucí oddělení registru řidičů a vozidel (viz též Při zásahu na radnici v Uherském Hradišti policie zadržela úředníka).

Nyní policisté zveřejnili další informace o případu.

„Cílem několika pachatelů bylo zpronevěřit a následně rozprodávat pohonné hmoty. Vzniklá škoda je ve výši nejméně pět set tisíc korun,“ uvedla uherskohradišťská policejní mluvčí Milena Šabatová.

Podle regionálního týdeníku skupina vysávala naftu ze zaparkovaných kamionů a následně s ní kšeftovala.

„Bližší informace není v tuto chvíli možné sdělit,“ reagovala policejní mluvčí.

Úředníkovi hrozí až osmiletý trest

Vyšetřovatelé se případem zabývali už od roku 2014.

„Po tu dobu se precizně snažili o rozpletení veškerých vazeb vztahujících se k tomuto případu,“ doplnila.

Finálního zátahu se na Uherskohradišťsku zúčastnilo přes 60 policistů, kromě zadržení podezřelých provedli pět domovních prohlídek a sedm prohlídek jiných prostor.

„Při tom zajistili dvě vozidla, kterými byla páchána trestná činnost a další důkazy pocházející z trestné činnosti,“ poznamenala Šabatová.

Zaměstnanec úřadu si pak vyslechl obvinění z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a podílnictví, za což mu hrozí až osmileté vězení. Další tři osoby byly obviněny z podílnictví se čtyřletou trestní sazbou a dvě ze zpronevěry, za což zákon ukládá až pět let.

„Na jednoho muže byl podán podnět na vzetí do vazby, což soud neakceptoval, neboť podezřelý s policií spolupracoval,“ doplnila policejní mluvčí, podle níž stále probíhá vyšetřování případu a není vyloučeno, že trestní stíhání bude rozšířeno na další osoby.