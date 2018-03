Když mrzne, chovatelé ve zlínské zoo mažou slonům uši vazelínou

Je to zvláštní výjev. Mohutná slonice se skloní a ošetřovatelé jí pečlivě namažou okraje ohromného ušního boltce. Čistou lékařskou vazelínu postupně nanesou na uši Kali, Zole i Ulu - samicím slona afrického, které jsou ozdobou zlínské zoo.

Tento neobvyklý rituál v zahradě provádějí jednou denně a jen v době silných mrazů, jaké byly minulý týden.

„Sloni jsou na venkovní teplotu citliví. Pokud silně mrzne, mohlo by dojít k omrzání periferií, tedy konců uší. Mohlo by to vést až k tomu, že by konce uší mohly odumřít a odpadnout, čemuž pochopitelně chceme předejít,“ vysvětlil zoolog Kamil Čihák.

Není divu, že sloni mají tu nejlepší péči. Samice Zola je v pokročilém stadiu březosti, slůně by se mělo narodit během léta, a tato zvířata budou ústředním motivem připravované expozice Karibuni.

Některá zvířata pustí ven na kratší dobu, jiná vůbec

Ale silné mrazy netrápily v zoo žádné zvíře. „Máme tu samozřejmě řadu druhů, pro které zima není ničím příjemným. Ale děláme taková opatření, aby to na ně nemělo dopad,“ upozornil Čihák.

Důležité je držet co nejvíce živočichů ve vnitřních výbězích. Někteří chodí ven jen na krátkou dobu, jiní vůbec.

„Kdybychom vypustili například opice, velmi rychle by prochladly a následky by byly dramatičtější, proto to neděláme,“ poznamenal zoolog.

Letošní zima podle něj ale není nijak dramatická, jindy bylo mnohem více mrazivých dní v řadě.

Návštěvníky překvapuje opatrnost u tučňáků

Navíc i teplomilná zvířata v zajetí si na naše podmínky částečně přivykla.

Mráz nedělá problém velbloudům, kteří přelínají do husté zimní srsti, ani klokanům. Jakmile je jim zima, vždy se mohou přesunout do vnitřního vytápěného zázemí.

To využívají v silných mrazech také tučňáci Humboldtovi. „Návštěvníci se tomu občas diví, protože mají tučňáky spojené s polárními oblastmi. Tento druh ale žije na jihu Jižní Ameriky a zvláště mláďata by snášela extrémní teploty hůře. Při teplotě do minus pěti stupňů jsou v pohodě, ale když už to jde pod minus deset, raději je zavřeme,“ popsal Čihák.

Bez problémů se naopak po zasněženém výběhu prochází například tygr ussurijský, který nízké teploty snáší velmi dobře.

V zoo jsou navíc připraveni na výkyvy počasí okamžitě reagovat. V případě, že by přišly dvacetistupňové mrazy, mají ošetřovatelé možnost čistit expozice, aniž by zvířata vůbec vypouštěli ven.

