Zlínská zoo čeká v příštích dnech narození slůněte, chystá návrat jaguárů

U slonice dá zoo přednost přirozenému porodu Může to přijít během pár dnů nebo třeba za dva týdny. Porod slonice Zoly ve zlínské zoologické zahradě očekávají odborníci během června. V tuto chvíli už mají upravený venkovní i vnitřní výběh a nainstalované kamery tak, aby pokryly každý kout. Zvolili přirozený způsob porodu, tedy ve společenství stáda a bez zásahu člověka. „Názory se různí, někdo radí uzavřít slonici do porodního boxu. My se kloníme k přirozenosti,“ řekl zoolog Kamil Čihák. Řídit nebudou ani to, zda slůně přijde na svět uvnitř, nebo ve venkovním výběhu. Všechny tři slonice prožily část života v přírodě, v jihoafrickém parku Kruger. Dá se tedy předpokládat, že porod zažily a budou vědět, jak mají reagovat. Přirozené by bylo, kdyby obestoupily rodičku a kryly ji svými těly. „Kamer máme šest, z toho dvě pohyblivé a se zoomem, takže monitorujeme skutečně celý prostor. Ale stejně se může stát, že si stoupnou šikovně a neuvidíme nic,“ usmál se zoolog. Za celou dobu přibrala Zola zhruba 150 kilogramů, což je optimální. Na začínající porod by měla odborníky den či dva dopředu připravit klesající hladina progesteronu i změny v chování. V případě komplikací zasáhnou. Ve hře je ale i varianta s utajovaným porodem, kdy zvíře do poslední chvíle tají příznaky. „To je přirozená ochrana před predátory, kterou si zvířata i v zajetí uchovávají,“ upozornil veterinář Dominik Gregořík. Návštěvníci blížící se porod poznají podle zábran na cestě ke sloninci. Ta se totiž uzavře, aby měla zvířata dostatek klidu. Lidé mohou venkovní výběh pozorovat z prostoru u lvů nebo ze shora, od expozice dželad. Jak dlouho pak zůstane prostor zavřený, v tuto chvíli není možné říct. Kritický může být samotný porod i doba po něm. V ideálním případě si ošetřovatelé oddechnou zhruba po měsíci až dvou. „O tom, před jak složitou situací stojíme, vypovídá i fakt, že za poslední rok se na světě podařilo odchovat pouhých pět mláďat slona afrického,“ upozornil ředitel zlínské zoo Roman Horský. To je ale jen asi čtvrtina ze všech narozených mláďat. Slonice Zola je historicky první samicí slona afrického v Česku, u níž odborníci provedli inseminaci, ostatní v tuzemsku narozená slůňata jsou potomky slona indického. Zola podstoupila inseminaci v září roku 2016 a hned napoprvé byla úspěšná. Od té doby se uskutečnily už dva pokusy u slonice Kaly, zatím ale bez výsledku.