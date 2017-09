Rozhodnuto. Zlín pošle hokejovému klubu další miliony korun

V létě po devíti letech vyměnili generálního sponzora, mají nové vedení a rozpočet pracně lepili. „Tyto peníze nutně potřebujeme pro to, aby letošní sezona byla stoprocentně zajištěná,“ řekl Radomír Zbožínek, viceprezident klubu a předseda představenstva zapsaného spolku HC Berani Zlín, který vlastní stadion a licenci na extraligu.

Peníze od města půjdou na provoz stadionu či výplaty hráčů, zastupitelé příspěvek schválili, ačkoliv část opozice se k tomu stavěla rezervovaně. „Byli bychom rádi, kdyby si profesionální klub na sebe dokázal sám vydělat. Pokladnu by měl plnit sponzorskými dary a dalšími aktivitami,“ řekl zastupitel Roman Vaigel z ČSSD.

„V tuto chvíli nemůže klub fungovat bez peněz města. Většinu jeho rozpočtu by ale měly tvořit příjmy od soukromých firem a z reklamy,“ souhlasí Aleš Dufek z hnutí Zlín 21.

Na pokrytí ztráty dají kromě města peníze i další dva spolumajitelé: spolek HC Berani Zlín (40 procent akcií) pošle 2,1 milionu a bývalý generální sponzor, stavební firma PSG (11 procent akcií), milion. Ani tak se ztrátu nepodaří vymazat, zůstane kolem 10 milionů korun.

Dotace na hokej činí 22 milionů

Je však vůbec možné samostatné fungování klubu bez podpory magistrátu? Podle Zbožínka je to prakticky nereálné i proto, že se spolek HC Berani Zlín stará o zhruba 400 dětí.

„Bez podpory města si tuto činnost nedovedu představit,“ nastínil Zbožínek. „Profesionální hokej je však jiný příběh. Pokud by tady byl silný sponzor, příspěvek města by mohl být minimální,“ dodal.

Současné vedení radnice už v minulosti několikrát naznačilo, že přívod peněz do hokeje přiškrtí. V praxi ale z toho nic nebylo. Pokud by se totiž snížila finanční injekce, klub peníze jinde nenajde.

„Hokejový klub je ekonomicky rozjetá firma, kterou si nemůžeme dovolit opustit. Spadla by totiž její tržní hodnota,“ přiznal také Dufek v roce 2011, kdy ještě byl náměstkem primátora. Peníze tak zůstávají ve stejné výši (16 milionů korun jako dotace a dalších 6 milionů na mládež a energie) a primátor Miroslav Adámek – také v roli prezidenta klubu – dnes vyzdvihuje zimní stadion jako „nejvytěžovanější sportoviště ve městě“. Přesto se myšlenky na větší finanční osamostatnění klubu drží.

„Samostatná existence klubu je otázkou ochoty sponzorů, což je věcí dalších jednání. Podpora města by se s ohledem na tento fakt měla snižovat,“ naznačil Adámek.

Přejde stadion na město? Zatím ne

K tomu je třeba zásadní věc – převedení zimního stadionu ze spolku do majetku města, k čemuž bylo blízko před čtyřmi lety. Teď ale tohle téma nikdo neřeší. Podle města i proto, že spolek získal dotaci na rolbu a v podmínkách je uvedeno to, že bude nadále majitelem stadionu. Zbožínek to jako překážku nevidí. „Spolek je připravený jednat, pokud město přijde s nějakou nabídkou,“ uvedl.

Bývalý generální sponzor PSG dával na sezonu i 16 milionů korun. Současný hlavní partner – firma Aukro – nechce částku zveřejnit (více zde). Podle informací MF DNES však jde o zhruba čtyři miliony korun. Pokud by do konce roku uplatnila opci, mohl by se příspěvek na příští sezonu zvýšit až čtyřnásobně. Pak by město na hokeji ušetřilo.

Mezi fanoušky se spekuluje, zda by silného investora mohli přilákat bývalí hráči jako Petr Čajánek nebo Petr Leška, jde ale jen o teoretické úvahy. Reálně nemá zájem nikdo. A je otázkou, zda by se město vůbec chtělo svého podílu zbavit.

„Pokud by se objevil zájemce o podíl města, budeme s ním určitě jednat. Ovšem vždy budeme mít podmínku, aby hokejová extraliga zůstala ve Zlíně a tento sport měl podmínky k dalšími rozvoji,“ řekl Adámek. Že takový scénář nehrozí? Zeptejte se v Českých Budějovicích, kde zpočátku banální spor o značku piva čepovaného na stadionu skončil stěhováním klubu do Hradce Králové. Rozhodl o tom sponzor a majitel licence, jímž byla společnost Mountfield.

Peníze na hokej dávají všude

Financování profesionálního sportu z veřejných peněz je v Česku rozšířeným jevem. Pokud radnice nejsou přímo jedněmi z vlastníků, zajišťují provoz zimního stadionu nebo jeho nákladné opravy.

To je příklad Liberce, kde město vybudovalo nový sportovní areál s hokejovou arénou, kterou dnes provozuje. Za provoz areálu radnice platí 15 milionů korun.

Ve zmíněném Hradci mají v klubu město i Mountfield 50 procent. Radnice letos navýšila základní kapitál klubu o 3 miliony korun, aby odvrátila hrozbu insolvence. Ročně klubu dávala 32 až 34 milionů korun, dotaci teď hodlá zvýšit o dva miliony.

V Jihlavě je zase klub i zimní stadion ve stoprocentním vlastnictví města. Hodně zajímavý je pak příklad Pardubic. V roce 2008 radnice prodala za 25 milionů korun hokejový klub do rukou podnikatele Romana Šmidberského. Jenže letos v lednu jej za 12,5 milionu korun odkoupila zpátky. S nesrovnatelně horším kádrem a chřadnoucí ekonomikou – jen loňský rok skončil ztrátou 15 milionů.

Jistě, ne každý podnikatel by ke svému majetku přistupoval tak extrémně šetřivě. Ale na místě je jiná otázka – kde najít solventního zájemce s vazbou na region, který by chtěl hokejový klub vůbec koupit nebo významně sponzorovat?

„Nechci moc radit, ale majitel by asi měl být podobné povahy jako já,“ přemýšlí Zdeněk Červenka, majitel fotbalového Zlína a šéf zemědělského holdingu Lukrom. „Nikdy jsem neměl moc společníků, snažím se, aby to byl rodinný podnik. Párkrát jsem zalitoval, že jsem fotbalový klub koupil, ale vždycky jenom na pět minut.“

Dokud město či zástupci klubu nevyřeší tento rébus, peníze do hokeje potečou i nadále.