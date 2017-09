Opravář i provozní vinu za výbuch kotle v restauraci odmítají

Při předloňském požáru utrpěla vážné popáleniny žena, která kuchyň uklízela, a vznikla materiální škoda přes tři miliony korun (psali jsme zde). Podle obžaloby neštěstí způsobili opravář kotle Jan Sedláček a provozní restaurace Petr Štěpán.

V případě uznání viny jim za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí až osm, respektive až pět let vězení. Oba vinu odmítají. Pětačtyřicetiletý Sedláček ale připustil, že nestandardním způsobem vyřadil havarijní termostat kotle.

Ze spisu vyplývá, že se poté začala přehřívat olejová náplň kotle, zvýšil se v něm tlak, kotel byl deformován, až 22. března 2015 vybuchl.

Olej se podle obžaloby smíchal se základem polévky, směs vzplála a popálila ženu, která kuchyň uklízela. Poškozená si popáleniny léčila osm měsíců a zřejmě bude mít trvalé následky.

„Příčinou vzplanutí bylo, že byl kotel dlouhodobě tlakově namáhaný. Výpusti olejové lázně byly zašpuntované, v místě výpusti došlo k poškození a rozškubnutí. Pokud bych do kotle nezasáhl, ke vzplanutí by došlo stejně,“ uvedl Sedláček. Čtyřicetiletý Štěpán podle spisu používal kotel bez revize a navíc i poté, co ho zaměstnanci upozornili na jeho vydutí.

Obžalovaní se neshodnou

Sedláček u soudu zopakoval, že havarijní termostat odpojil po požadavku provozního a majitele hotelu. „Byl tam nátlak ze strany pana Štěpána, že jim na tom závisí provoz celého zařízení,“ řekl Sedláček. Podle něj měl být kotel do tří dnů řádně opraven, případně vyměněn. Místo toho byl vyřazen i provozní termostat, a tak teplotu kotle nic neomezovalo.

Kotel prý Sedláček po několika dnech i s deformacemi viděl a údajně vyzval Štěpána, aby ho okamžitě odpojil, nebo hrozí jeho destrukce. „Z mojí strany se stala chyba, že jsem ten kotel hned neodstavil,“ uvedl dnes Štěpán, který doposud jakoukoliv vinu odmítal. Chtěl prý pouze, aby kotel ohříval vodu rychleji.

Zároveň ale popřel, že by mu Sedláček po odpojení havarijního termostatu řekl, že může kotel provizorně používat jen tři dny. „Bylo mi řečeno, že kotel jede a můžeme vařit. Dál jsem se tomu nevěnoval,“ řekl Štěpán. Údajně jej ani nezajímalo, jakou závadu Sedláček na kotli odstraňoval. Uvedl, že o vydutí kotle mu zaměstnanci řekli několik dní před výbuchem. Štěpán si prý myslel, že jde o vadu materiálu.

Kotel byl v pořádku, ale havarijní termostat se prověřit nedá

Už dříve používaný kotel koupil Štěpán od ostravské firmy. Nebyly k němu žádné doklady, návod ani výrobní štítek, proto prý nevěděl, jestli jde o jednoplášťový nebo dvouplášťový kotel. Po výbuchu bylo zjištěno, že šlo o dvouplášťový olejový kotel.

Podle technika, který se v Ostravě postaral před dodáním do Napajedel o servis kotle, bylo v tu dobu zařízení bez závad. „U kotle jsem po dodání z ciziny kontroloval prohoření hořáku, trysky a funkčnost. Zkontroloval jsem i úniky. Vše bylo v pořádku,“ řekl. Funkci havarijního termostatu prý neměl jak prověřit.

Kotel byl podle technika v pořádku i po instalaci v kuchyni v Napajedlech, kde ho po dodání jednou opravoval. „Provozní termostat jsem kontroloval, vypnul mi při 90 stupních. Byl to určitý typ kotle, který rychleji ohřívat nemohl,“ uvedl technik.

Hlavní líčení bylo odročeno na 11. října.