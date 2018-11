Zlínský kraj a město k sobě mají blíž, vládnou jim stejné strany

Rozdíl je v tom, že kraji vládne lidovecký hejtman Jiří Čunek, městu nově Jiří Korec z ANO, jenž je ale současně krajským zastupitelem. Podobně jako jeho náměstek z KDU-ČSL Aleš Dufek.

„Může to mít vliv na lepší spolupráci. Vztahy mezi politiky z jedné strany jsou méně formální. Zavolají si a věci si vyříkají,“ míní Dufek.

Konkrétně se to podle něho může projevit například v tom, pokud se podaří výstavba nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, o což Čunek usiluje. Pak by se uvolnil stávající areál nemocnice.

„Dokázal bych si představit, že by tam byly sociální služby pro starší obyvatele, například domovy pro seniory,“ předestřel Dufek, který má na radnici v kompetenci sociální oblast.

„S hejtmanem můžeme snáze hledat synergie, které budou výhodné pro město i pro kraj,“ doplnil.

Areál nemocnice patří kraji, takže bude primárně záležet na něm, jak ho využije.

„Jak obyvatelstvo stárne, bude stále větší potřeba sociálních bytů pro seniory. Nikdy ale není dobré vytvořit čtvrť jen pro staré lidi, takže si dokážu představit, že by tam mohly být i normální bytové domy,“ naznačil Čunek s tím, že zatím jde jen o úvahy.

„Postavit novou nemocnici za sedm miliard korun vyžaduje spolupráci města a kraje, platí to i pro výstavbu silničního obchvatu,“ předestřel.

Také on si myslí, že spolupráce mezi krajem a městem po stranické linii může být výhodná.

„V případě, kdy pracují na obou stranách normální lidé, kteří chtějí udělat něco dobrého pro občany, by to bylo jedno. Ne vždycky to tak ale je,“ řekl Čunek.

Spolupráce nebyla špatná, ale teď se může ještě zlepšit

Větší provázání mezi městem a krajem přes lidovce podtrhuje i to, že krajská radní přes sociální oblast Michaela Blahová byla zvolena městskou zastupitelkou. Zastupitelem zůstává i krajský radní za KDU-ČSL Miroslav Kašný.

Podle primátora Korce nebyla už teď spolupráce mezi vedením města a kraje špatná, nicméně teď se může zlepšit právě v předávání informací a vzájemné komunikaci.

„Základ koalice na městě je stejný, takže zásadní změnu zase neočekávám,“ naznačil Korec.

Radnici poslední čtyři roky vedla hnutí STAN a ANO, teď se k nim přidali lidovci, ODS a Piráti.

„Ani v minulém období spolupráce nebyla špatná, teď ale nastala změna. Může to příznivě ovlivnit spolupráci mezi krajem a radnicí,“ souhlasí krajský radní Jan Pijáček z ODS.

Personální propojení je i v hnutí STAN. Náměstek primátora Miroslav Adámek je také krajským zastupitelem.