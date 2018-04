Zlínský kraj ukázal plán sloučení nemocnic. Žádné rušení, slíbil Čunek

Oponentní zprávu k návrhu krajské zdravotnické koncepce vypracoval za společnost PwC Legal expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál. „Politici se musejí rozhodnout, jestli chtějí mít čtyři menší nemocnice, nebo jednu centralizovanou,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.

Proč má kraj v systému zdravotnictví něco měnit?

Stejně jako jiné regiony, které nemají fakultní nemocnici, je dlouhodobě podfinancovaný z veřejného zdravotního pojištění. To se promítá do práv občanů, kteří se k péči dostávají podstatně hůře než třeba občané Prahy. S tím musíte něco dělat. Kraj sice nekontroluje pojišťovnu, ale může vytvořit silný subjekt, který s ní bude vyjednávat tak, aby poslala do kraje v přepočtu na obyvatele alespoň tolik peněz, kolik dává v průměru v republice.

Myslíte základní sazbu?

Ano. Česká republika totiž používá absurdní a nespravedlivý systém tzv. historické reference, kdy nemocnice dostává peníze podle toho, kolik zvládla utratit v minulém roce. Podle toho se liší sazby třeba za porod nebo operaci slepého střeva, kdy tento výkon může stát v historicky chudé nemocnici podstatně méně než v bohaté pražské. Ačkoliv je všude stejný.

Vedení nemocnic chce sloučit zařízení do jedné se čtyřmi středisky. Pomůže to?

Udělat jeden silný subjekt má smysl kvůli zisku i lepší vyjednávací pozici vůči odborným společnostem, státu nebo pojišťovnám. Ale to nepohne úhradovým nastavením. Tam bude muset kraj přitlačit třeba i přes asociaci krajů na pojišťovny, aby začaly platit nemocnicím rovně.

Nicméně jedna silná nemocnice může vzniknout různým způsobem. Který byste doporučil?

Především není jediný dobrý důvod, proč by kraj jako jeden vlastník měl mít čtyři akciovky, když může mít jen jednu a ušetří na managementu a daních. To ještě ale neznamená, že by se lékaři nebo budovy museli dávat do jednoho celku.

V navržené koncepci se uvažuje o slučování lůžek a oddělení. Nepovede to ke zhoršení péče?

Místní politici si musejí říct, jestli chtějí mít menší nemocnice ve čtyřech městech, nebo jednu centralizovanou velkou, která bude potřebovat hodně lékařů a peněz. Pokud se rozhodnou chtít tu velkou, patrně si nebudou moci dovolit mít ty okresní v takovém rozsahu jako teď. Ale to je politická otázka, nejen odborná. V okresní nemocnici si můžete postavit traumacentra a onkocentra, ale pokud se k ní nezačne zdravotní pojišťovna chovat jako k velké nemocnici, tak půjde do minusu.

A co ta oddělení?

Podstatné je si uvědomit, že i klasickou internu nebo chirurgii, která je i v menší nemocnici, musíte zajistit na čtyřiadvacet hodin denně. Podle vyhlášky na to musíte mít také počet lékařů. V tom je krajská koncepce teprve na začátku a vedení si musí říct, jestli je schopné to zajistit. Nebo noční a víkendové služby nabídne v jiném zařízení, které na to bude mít finančně i personálně.

Co doporučujete ve chvíli, kdy kraj plánuje čtyřmiliardovou stavbu centrálního pavilonu a nemá schválenou koncepci?

Než se rozhodnou stavět, měli by vědět, zda chtějí zachovat stávající čtveřici okresních nemocnic, nebo stavět krajský systém s centralizovanou krajskou nemocnicí. V takovém případě si musejí být jistí, že místo, které vyberou, bude nejlepší. To je záležitost odboru zdravotnického, investičního a dopravy. Kraj by si neměl dovolit udělat chybu a postavit centrální pavilon tam, kam tradičně patří, ale hlavně podle toho, zda bude dostupný pro všechny občany kraje. Protože o centrální nemocnici byste museli přestat uvažovat jako o nemocnici zlínské a začít ji brát jako nemocnici krajskou.