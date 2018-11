Zlínský kraj chystá novou nemocnici, zastupitelé souhlasí s koupí pozemků

„Nedokážu si představit, že by stavbě ještě něco zabránilo. Financování máme jasné, s majiteli pozemků se domluvíme, lékaři to také chtějí. A čísel a důvodů pro novou stavbu máme také dost,“ řekl hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který má zdravotnictví na starosti.

Za čtyři měsíce od první veřejné zmínky o pozemku v Malenovicích posbíral dost hlasů na to, aby uskutečnil svůj, pro mnohé troufalý, plán. Na nákup pozemků kývlo 31 ze 42 přítomných zastupitelů.

Podporu celé koalice ale Čunek neměl. Výhrady měli zejména někteří zastupitelé za koaliční hnutí ANO.

„Stále platí před lety schválená koncepce zdravotnictví i generel Baťovy nemocnice. Nic z toho jsme nezrušili. To je nesystémové. Někdo tady předjímá rozhodnutí zastupitelstva,“ upozornil Pavel Pustějovský.

Proti postupu kraje se ozvala i opozice. Stěžovala si na nedostatek informací nebo snahu vedení kraje upřednostnit novou nemocnici před rekonstrukcí současného areálu.

„Vizionářské plány zní krásně, ale když nejsou řečená rizika, je to špatné. Některé informace jsou účelové a zkreslené,“ uvedla Taťána Valentová Nersesjan (ČSSD).

Narážela na materiály, které zastupitelům znovu představili členové přípravného výboru pro stavbu nemocnice. Z nich jasně vyplývalo, že ekonomicky výhodnější je varianta v Malenovicích.

Podle jimi zpracovaných odhadů by investice do proměny současného areálu dosáhly k 10 miliardám korun a výstavba by trvala 12 let. Naopak v Malenovicích má být hotovo do šesti let a investice vychází na 7,3 miliardy.

Na prvním místě by se navíc muselo bourat, rekonstruovat a přestavovat. Na druhém naopak půjde o stavbu na zelené louce. Současný areál stojí částečně v záplavovém území a kraj by při pracích musel řešit protipovodňová opatření.

Rychlá návratnost díky prodeji současného areálu

Na zastupitelstvu v pondělí vystoupil i náměstek nemocnice pro léčebnou péči a primář novorozeneckého oddělení Jozef Macko. Podle něj jsou lékaři proti tomu, aby se ze současného špitálu stalo na dvanáct let staveniště. Sdělili mu to na společném jednání.

„Nemocnice se několik let potýká s problémy. Lůžka máme rozesetá v patnácti budovách, které nejsou propojené. Pacienty převážíme po areálu často za nepříznivého počasí a na velké vzdálenosti. Cesty jsou stále přetížené,“ popsal Macko.

Zastupitelé rozporovali i materiál zdravotnického ekonoma Martina Šamaje. Ten v minulosti spolupracoval se skupinou Penta na přípravě nové nemocnice v Bratislavě. Podle něj by se investice do nového špitálu mohla vrátit za 25 let, zatímco při rekonstrukci areálu by to trvalo 75 let.

„Návratnost u nové nemocnice počítá s tím, že prodáme stávající areál. Ale o tom zastupitelé zatím nerozhodli,“ zmínil Pustějovský.

Podle Šamaje je hodnota současného areálu u řeky Dřevnice 1,5 miliardy korun. Také naznačil, že pracoval na základě zadání kraje, jehož vedení zřejmě s prodejem počítá.

Projekt za dva roky, stavba za další tři

Nyní již vzniká architektonická studie nové nemocnice v Malenovicích. Na ploše necelých 120 tisíc metrů čtverečních by mělo stát několik patrových parkovišť, aby se do nich vešlo 1 500 až 2 000 aut.

Nemocnici bude tvořit několik vzájemně propojených modulů s centrálním objektem, kde bude urgentní příjem a operační sály.

Blíže k hlavní silnici do Otrokovic se počítá s ambulancemi, vzniknou i nemocniční pokoje a nebude chybět heliport, školka, hotel pro rodiče nemocných dětí nebo personál, nové cesty či zeleň.

„Vše je ve fázi analýzy, hledáme vhodnou podobu. Chceme, aby některé objekty sloužily i pro obyvatele sídliště,“ naznačil architekt Miroslav Pospíšil.

Hejtman Čunek chce mít už do poloviny prosince vykoupených všech padesát pozemků. V únoru by měla být hotová studie lokality, na níž už teď pracují odborníci. Řekne, jestli stavbě na tomto místě něco zásadního nebrání.

V březnu zastupitelé dostanou ke schválení záměr stavby. Pak bude kraj hledat projektanta, který by měl do dvou let dodat hotové plány za zhruba 200 milionů. Samotná stavba je naplánovaná na tři roky.

Při jejím financování se počítá s penězi od státu, z krajské pokladny, nebo z úvěru.