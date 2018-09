Kraj hledá dopravce, kteří nabídnou moderní autobusy a více spojů

Mezi městy bude podle zadání pendlovat více spojů a cestující čeká větší nabídka. Dopravci také budou muset nakupovat nové autobusy, navíc vznikne jednotná karta. Platit bude v linkových autobusech, vlacích či městské hromadné dopravě od prosince 2019.

To jsou hlavní plusy, které má přinést výběrové řízení na dopravce, jež v pondělí – po skoro dvouletém odkladu – opět otevřel Zlínský kraj.

„Snažíme se o to, aby se lidé vrátili do veřejné dopravy. Cestování by mělo být komfortnější. Třeba už v tom, že si cestující nebudou muset kupovat více jízdenek a na jeden doklad dojedou například z Vizovic do Veselí nad Moravou,“ konstatoval krajský radní pro dopravu Pavel Botek (KDU-ČSL).

Počet najetých kilometrů po kraji se ročně zvýší o zhruba dvacet procent na necelých 25 milionů. To znamená o 9 tisíc kilometrů za den více než nyní. Na některých exponovaných linkách přibude více než čtvrtina spojů, v méně osídlených částech to bude méně.

O pětinu vzroste počet autobusů například mezi Zlínem a Uherským Hradištěm nebo Luhačovicemi a Valašskými Klobouky. Zahustí se rovněž nabídka spojů z Uherského Hradiště a Kroměříže do Brna.

„Posilujeme spoje v dopravních špičkách a o víkendech. Vylepšujeme také spojení tam, kam lidé jezdí za prací na třísměnný provoz,“ řekl Tomáš Nedbal, jednatel organizace Koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Některé spoje tak budou jezdit každých 30 minut.

Výrazný nárůst autobusů se však neplánuje pro trasu mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi, kde přepravu z velké části zajišťují vlaky.

Zlínský kraj přitom chce, aby větší počet kilometrů najezdilo méně autobusů. Dnes jich je 365 a od prosince příštího roku to bude jen 344. „Ušetříme tak asi 60 milionů korun,“ plánuje Botek.

V praxi to bude znamenat, že autobusy budou více vytížené. Externí firma pro kraj nastavila jízdní řády tak, aby na sebe jednotlivé spoje lépe navazovaly.

Dopravci jsou k chystaným změnám zatím lehce nedůvěřiví, i když otevření upraveného tendru obecně vítají.

„Je překvapivé, že mají narůst výkony a bude jezdit méně autobusů. Teprve se ukáže, jestli to půjde skloubit. Navíc řidič může pracovat jen určitou dobu, pak musí být vystřídán,“ reagoval ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Vlaky najezdí ročně o 1,4 milionu kilometrů více

Veřejnou zakázku na dopravce vypsalo už v roce 2016 bývalé vedení kraje. Současná koalice ale výběrové řízení pozastavila s tím, že podmínky upraví. To trvalo skoro dva roky.

„Za tuto dobu se dalo výběrové řízení připravit lépe,“ myslí si bývalý krajský radní pro dopravu Jaroslav Kučera (KSČM).

Kvituje, že autobusy najezdí více kilometrů, byť má výhrady. „Koalice chce, aby se zvýšil počet cestujících ve veřejné dopravě o 10 až 15 procent. Když ale autobusy ujedou o 20 procent kilometrů více, tak to je neefektivní,“ míní Kučera.

Klíčová otázka výše jízdného zatím není jasná. Podle Botka se nedá říct, jestli ho tendr sníží. Jisté však je, že se cestujícím zvýší komfort, protože dopravci budou muset investovat do nákupu nových vozů. Zlínský kraj požaduje, aby průměrné stáří jejich vozového parku činilo šest let, což dnes žádný z vozů nesplňuje.

„Pokud bychom se měli dostat na šest let, asi bychom si vzali úvěr, který by byl krytý smlouvou s krajem,“ uvedl zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus. Vozy společnosti jsou staré v průměru osm let.

Zlínský kraj zvyšuje také počet kilometrů, které ujedou vlaky, o 1,4 milionu ročně. Posilovat chce spoje v přepravních špičkách ve směrech ze Zlína do Přerova či Uherského Hradiště a Veselí nad Moravou nebo mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Dopravce bude vybírat přímo bez výběrového řízení.