Automaty zmizí ze zlínských hospod. Podle kritiků je to pořád málo

„Chceme, aby přístrojů více nepřibývalo a aby se některé restaurace časem nemohly změnit na herny. Nadále platí, že nové herny povolovat nebudeme,“ shrnul náměstek primátora Ondřej Běták, který má tuto problematiku v kompetenci.

Zlín měl vyhlášku, která zakazuje provozování automatů v centru města, od roku 2012. Navzdory tomu ale hracích zařízení začalo přibývat. Před zpřísněním pravidel bylo ve městě kolem 1 500 přístrojů. Po vyhlášce 750 až 800, letos v březnu se jejich počet přehoupl přes tisíc.

Radnice očekává, že číslo teď klesne na 500 až 600. „Pokud by došlo k pokusům o navýšení počtu zařízení, budeme opět reagovat,“ podotkl Běták.

Kritici, podle nichž radnice potírá hazard nedostatečně, ale míní, že je takové omezení slabé. Upozorňují na to, že stejnou regulaci chystá novela loterijního zákona, která začne platit od příštího roku.

„Zlínská vyhláška ve skutečnosti nic nepřinesla a tak to má bohužel i zůstat. V principu je totiž jedno, jestli zde bude sto nebo padesát heren. Jen se přesunou automaty o pár metrů ze zakázaných heren do těch povolených,“ reagoval Tomáš Pasterný z iniciativy Zlín bez hazardu.

Rozšíření zákazové zóny neprošlo

Ve hře byla ještě druhá a přísnější verze vyhlášky, na tu však radní neměli jednotný názor a zastupitelé ji neschválili. Rozšiřovala zakázanou zónu, v níž nesmí být hazard, z náměstí Míru až po autobusové nádraží a hotel Moskva.

„Tato vyhláška by okamžitě zajistila pokles přístrojů, ale neprošla,“ nastínil Běták. Radnice uvažovala i o tom, že by stanovila maximální počet přístrojů ve městě. Pak by ale nastal problém s tím, kolik by jich mohlo být v jednotlivých hernách či kasinech, aby se nikdo necítil diskriminovaný.

Pasterný prosazuje s ohledem na nebezpečné následky gamblerství plošný zákaz tak, jak ho zavedli třeba v Otrokovicích či v Kroměříži.

Vedení radnice to odmítá s tím, že by začaly vznikat nelegální herny a navíc by do městské kasy ze zdaněného hazardu nepřitekly desítky milionů korun, které pak jdou na sport či kulturu.

„Ve městech se zákazem hazardu nezanikla kultura ani sport. Obojí je založeno na zájmu lidí, nikoli na hazardu,“ řekl Pasterný.