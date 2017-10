Kritik vodáren prohrál soud se Zlínem kvůli účetnictví bytového družstva

Spor zlínské radnice s Pavlem Sekulou, který město opakovaně kritizuje za jeho přístup k situaci ve Vodovodech a kanalizacích Zlín, má první rozuzlení.

Týkal se Bytového družstva Podlesí na Jižních Svazích, jehož je Sekula předsedou. Vedení radnice tvrdí, že dlouhodobě odmítá předložit ke kontrole účetnictví za roky 2006 až 2015. Sekula kvůli těmto slovům podal na město žalobu, s níž však u zlínského okresního soudu neuspěl.

„S rozhodnutím soudu se ztotožňujeme. A požadavek, že chceme zkontrolovat účetnictví Bytového družstva Podlesí, nadále trvá,“ reagoval mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Sekula zdůrazňuje, že rozhodnutí soudu není pravomocné a že se proti němu odvolá.

„Soud špatně vyhodnotil důkazy. Trvám na tom, že výrok radnice je nepravdivý,“ ohradil se.

Soudce Jiří Němec v rozsudku ale mimo jiné uvedl, že „předseda představenstva BDP již v minulosti opakovaně neumožnil (městu) kontrolu účetnictví BDP za požadovaná období“.

Radnice: Kritika vodáren a kontrola účetnictví spolu nesouvisí

Sekula si přesto myslí, že družstvo „nemá povinnost předkládat městu kompletní účetnictví“.

Navíc je přesvědčený, že město chce družstvo kontrolovat právě kvůli jeho kritice za postup při řešení problému ve zlínských vodárnách. Ty provozuje Moravská vodárenská, která je součástí koncernu Veolia, a čerpá z nich zisky. Vrchní soud v Olomouci už dříve pravomocně rozhodl o neplatnosti valné hromady, na níž koncern část podniku koupil a následně ho začal provozovat.

Sekula je přesvědčený, že města a obce by se měly pokusit vodárny převzít zpět. Zlín jako největší akcionář ale váhá.

„Městu určitě vadím, když ho kritizuji kvůli vodě,“ konstatoval Sekula.

Vedení radnice odmítá, že by šlo o mstu. „Vůbec to spolu nesouvisí,“ prohlásil opakovaně náměstek primátora Jiří Korec, do jehož kompetencí patří bytová oblast.

„Musíme jednat s péčí řádného hospodáře, proto potřebujeme hospodaření Bytového družstva Podlesí nejprve zkontrolovat,“ sdělil.

Družstvo vlastní na sídlišti šest domů, jejich spoluvlastníkem a členem družstva je i magistrát.