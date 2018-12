Uplatnění studentů zlínské univerzity se zlepšuje, je téměř stoprocentní

Sami byli před lety absolventy zlínské univerzity. Teď zaměstnávají sedm desítek lidí ve čtyřech pobočkách po celé zemi a ze studentů Univerzity Tomáše Bati (UZB) si vybírají další.



Softwarová společnost Business Logic má své sídlo ve Vědeckotechnickém parku propojeném s fakultou aplikované informatiky, který dává dohromady firmy a lidi z univerzity. Pro absolventy je tak jednou z možností, kde po škole najít práci.

„Už při studiu jsem získával zkušenosti z praxe a považuji to za nejcennější, co mi škola dala. Naučil jsem se, jak vyhledávat a pracovat s informacemi a dotahovat věci do konce. Všechno jsem pak využil v praxi,“ popsal jednatel společnosti Business Logic a programátor Jan Pálka.

I do jeho firmy proto docházejí studenti už během školy a právě z nich si pak vybírá nové zaměstnance.

Příležitostí však je mnohem více. Například univerzitní job centrum spolupracuje se 160 firmami po celém Česku. Stálý pracovní poměr nyní nabízejí společnosti, které hledají programátory, vývojáře, databázové specialisty, marketingové specialisty, obchodní zástupce či konstruktéry do strojírenské výroby.

Největší zájem je o odborníky v technických oborech a zdravotnictví, kteří na trhu dlouhodobě scházejí. I to je důvodem extrémně nízké nezaměstnanosti zlínských absolventů. „Jejich uplatnitelnost je prakticky stoprocentní. Až na pár výjimek najdou práci v oboru nebo založí vlastní firmu všichni. A potěšitelné je, že často zůstávají v tomto regionu,“ upozornila děkanka fakulty multimediálních komunikací Irena Armutidisová.

Už při studiu navazují kontakt s firmami

Například týdenní festival Design Week, který fakulta pořádá, nabízí spolupráci s konkrétními firmami. Každý rok ho totiž připravuje jiný tým studentů, kteří jsou nucení propojit design s marketingem. A když tvoří prezentaci firem do oblíbených modulů, navazují kontakty, jež se jim pro další praxi hodí.

Studentům pomáhá při hledání práce hlavně propojenost s praxí už během studia. Do firem chodí na brigády či praxe a vytvářejí projekty. „K nám chodí na studentské stáže, zaměstnali jsme také několik absolventů. A až budou další, tak předpokládáme, že je zase přijmeme. Jsme s nimi spokojení. Potřebujeme především ty, kteří mají za sebou strojírenský obor na fakultě technologické,“ konstatovala Kateřina Galasová z personálního oddělení kunovické letecké společnosti Evektor-Aerotechnik.

Kromě Vědeckotechnického parku má univerzita i Upper, který nabízí otevřený pracovní prostor i uzavřené ateliéry absolventům marketingových komunikací, audiovize nebo designu.

Podle webu vysokeskoly.com bylo loni bez práce mezi jedním a sedmi procenty absolventů zlínské univerzity. Nejlépe na tom byli studenti fakulty humanitních studií, nejhůře fakulta logistiky a krizového řízení.

Výrazný zájem firem je obecně o studenty technických oborů. Nouzi o práci nebudou mít vystudovaní procesní, výrobní a průmysloví inženýři a konstruktéři či IT odborníci. Bez zaměstnání nejsou ani absolventi zdravotnických oborů z fakulty humanitních studií.

„Na úřadu práce je absolutní minimum absolventů této školy. Jsou to jen jednotlivci, což je daleko méně než v minulosti,“ potvrdila ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR Miriam Majdyšová.