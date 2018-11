Zlín chce investovat přes tři sta milionů, o pěti rozhodne veřejnost

„V rozpočtu bude rozpočtová rezerva, čili peníze na investice, ve výši 211 milionů korun. Velká část těchto peněz už je ale zapojena do různých investičních akcí, které jsou vázány na dotace, zejména v dopravě,“ přiblížil ekonomický náměstek Bedřich Landsfeld (STAN), který rozpočet předkládal.

„Volných je 77 milionů korun, k nimž začátkem příštího roku přibude rozpočtový přebytek z letošního roku, pak budeme mít celkový objem peněz na investice. Dlouhodobý průměr je 350 milionů korun,“ upřesnil Landsfeld.

Až na začátku příští roku tak budou radní a potom zastupitelé rozhodovat o tom, co všechno se udělá. „Dáváme dohromady zásobník projektů, které budeme moci realizovat v roce 2019. Z nich pak budeme vybírat,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

Podle něho se struktura rozpočtu, který rada doporučí zastupitelům na prosincovém jednání ke schválení, výrazně neliší od těch minulých. To je dáno už tím, že ho připravovala minulá koalice hnutí ANO a STAN.

„Na konci roku se schvaluje provozní rozpočet, aby se zajistilo to, že světla budou svítit, vyvezou se popelnice a podobně,“ nastínil Korec.

Programové prohlášení nové koalice bude do dvou měsíců

Změnou je, že 24 milionů korun z výdajové stránky rozpočtu bude muset jít na zvýšení platů zaměstnanců magistrátu, což je dáno zákonem.

Novinkou je i to, že koalice chce dát 5 milionů korun na participativní rozpočet. To znamená, že v rámci projektu Tvoříme Zlín bude moci veřejnost navrhnout, do čeho by se měly tyto peníze investovat. A pokud návrhy splní podmínky projektu, rada by je měla schválit.

„Je to poměrně významná částka,“ myslí si Landsfeld.

Pětikoalice, která vzešla z říjnových komunálních voleb, do necelých dvou měsíců představí své programové prohlášení, z něhož bude patrné, jaké projekty chce v následujících čtyřech letech udělat.

Korec považuje za prioritu Zlína vybudování dopravního terminálu, zmiňuje také přestavbu náměstí Míru, úpravy tržiště Pod Kaštany nebo přilehlého parku.