Ve Zlíně zrušili dvě nová parkovací místa, bránila řidičům ve výjezdu

Na první pohled to vypadalo velmi pěkně. Zlínská radnice dokončila úpravy chodníku a stavbu cyklostezky podél třídy Tomáše Bati od Podvesné XVII až po Lorencovu ulici a při těchto pracích také vznikla u výjezdu z Lorencovy ulice na hlavní cestu nová podélná parkovací stání. Záhy se však ukázalo, že projekt má jedno slabé místo.

Řidiči, kteří vyjížděli z vedlejší cesty, neviděli přes odstavené vozy auta blížící se po třídě Tomáše Bati, což bylo velmi nebezpečné.

„Nevím, kdo to projektoval, ale určitě moc nepřemýšlel nad tím, jak to bude v praxi vypadat. Při výjezdu to bylo opravdu riskantní, přes stínící auta nebylo téměř vůbec vidět,“ zlobil se řidič Petr Málek ze Zlína.

Radní: V dokumentaci byly i výpočty rozhledových parametrů

I další šoféři byli nespokojení, proto se obrátili s připomínkami a stížnostmi na město. To za nedlouho zareagovalo. Dvě parkovací stání zrušilo a místo nich vysázelo skalničkovou zeleň. Tyto dodatečné úpravy stály více než 80 tisíc korun.

„Statutární město Zlín obdrželo několik připomínek a podnětů k provedené úpravě a omezenému rozhledu řidičů. Na jejich základě po projednání se zástupci dopravního inspektorátu zlínské policie byly následně provedeny úpravy,“ přiblížil radní přes dopravu Josef Novák (STAN).

Rekonstrukce chodníku a dobudování cyklostezky v délce 1,4 kilometru stály přes 20 milionů korun. Součástí investice byly i úpravy zeleně, vjezdů a sjezdů a parkovacích míst.

Podle Nováka si město nechalo na investici zpracovat projektovou dokumentaci, která obsahovala mimo jiné i na základě podnětů místních obyvatel úpravu parkovacích míst.

„Tato původní dokumentace obsahovala i teoretické výpočty pro rozhledové parametry na dotčené křižovatce a byla řádně projednána a schválena na patřičných místech. Až při realizaci, za skutečného dopravního provozu, se projevily komplikace se zaparkovanými většími automobily,“ tvrdí Novák.

Opoziční zastupitel: Obdobný problém jako se zastávkou Školní

K tomu, jestli šlo o chybu projektanta, případně někoho jiného, se radní už nevyjádřil. Podle opozičního zastupitele Aleše Dufka (KDU-ČSL) jde ale o selhání radních, kteří investici schválili.

„Nápadně to připomíná problém s trolejbusovou zastávkou Školní. Není to výjimka, ale spíš pravidlo. Vypovídá to do jisté míry o nekompetentnosti radních, kteří by se měli občas zvednout a jít se podívat do terénu na místo, které řeší,“ reagoval Dufek.

Naráží na tom, že zlínská radnice řešila podobný problém před časem. Za 2,6 milionu korun opravila zastávku městské hromadné dopravy v Štefánikově ulici před novou univerzitní budovou, Vzdělávacím komplexem, ale úpravy jsou nevyhovující. Lidé si stěžují, že prostor pro vystupování, nastupování a procházení je užší než dříve. Město si tak musí zaplatit nový projekt a zastávku opět upraví (viz též Nová zastávka je příliš úzká, stěžují si cestující. Zlín ji opět opraví).

„Změnily se podmínky a to, co loni možné nebylo, teď možné je. Proto zastávku posuneme,“ odmítl pochybení Novák.