Zlín plánuje proměnu náměstí Míru, zvažuje i podzemní parkoviště

Původně vedení města uvažovalo o tom, že náměstí Míru upraví zhruba tak, že změní zeleň, mobiliář, případně vtiskne novou podobu přilehlému parku.

Nakonec ale proměnu centra Zlína pojme velkoryseji. Do zadání architektonické soutěže, kterou chce už brzy vypsat, zahrne i možnost podzemního parkoviště pod náměstím. Pokud by tam vzniklo, mohlo by se zrušit parkoviště u nedalekého kostela, kde by pak byl třeba malý park.

„Diskutovali jsme o tom s architekty v pracovní skupině a nyní záměr soutěže projednáme na městské radě. Je to krok směřující k vypsání soutěže, z níž vzejdou návrhy, které posoudíme,“ přiblížil zlínský primátor Miroslav Adámek (STAN).

„Soutěž by mohla být vypsána v dubnu nebo v květnu,“ upřesnil náměstek primátora Patrik Kamas (ANO).

Náměstí nyní není chloubou krajského města, jeho středem je „pítko“, kolem něhož stojí několik stromů a starší lavičky. Ani dlažba není moderní. Z jižní strany není náměstí uzavřené, je tam park s kašnou.

„Byl bych rád, kdyby z náměstí bylo příjemné místo pro potkávání lidí. Mohou tam být i vodní plochy, zajímavě řešená zeleň. Chceme, aby v úpravě bylo zakomponované pódium, na němž se konají kulturní a společenské akce,“ nastínil Adámek.

K zastavění parku se mají vyjádřit architekti

Novinkou je, že se budou architekti zamýšlet i nad tím, zda by pod náměstím nemohlo vzniknout podzemní parkoviště, kde by lidé mohli nechat na krátký čas auto a jít si něco vyřídit na úřad.

„Kdyby to bylo možné, pod kostelem bychom mohli parkoviště zrušit a byla by tam další klidová zóna,“ upozornil primátor.

Otevřené zůstává, zda bude park vedle náměstí zastavěný, či ne. I to bude na architektech. Radní na to vyhraněný názor nemají.

„Nechci předjímat, jestli bude pod náměstím parkoviště, nebo místo parku dům. Považuju ale za dobré, že jsme se shodli na tom, že v rámci soutěže budeme náměstí řešit šířeji, než se původně předpokládalo,“ sdělil Kamas.

Náměstí je nyní v územním plánu města řešeno jako veřejné prostranství, na němž nemůžou stát velké domy, ale jen drobnější stavby.

„Na veřejném prostranství mohou být menší objekty podobné tržišti nebo drobným obchodům,“ upřesnil vedoucí oddělení prostorového plánování radnice Ivo Tuček. Pokud by se v parku stavělo, musel by se změnit územní plán.

Architektonická soutěž bude dvoukolová. Ve druhém kole autoři vybrané návrhy dopracují do větších podrobností.

„Jedno kolo může zabrat dva tři měsíce, takže celá soutěž přibližně půl roku,“ odhadl Tuček.

Přípravy se protáhly

To znamená, že koalice STAN a ANO projekt nestihne připravit do podzimních komunálních voleb, jak původně plánovala. Opozice sice vítá, že se na náměstí vypíše architektonická soutěž, ovšem přípravy jsou podle ní pomalé.

„Byli bychom spokojení, kdyby se soutěž vypsala před třemi lety. Ale zase lepší pozdě než vůbec,“ řekl opoziční zastupitel Antonín Prokeš (ČSSD).

„Dovedeme si představit, že bude parčík částečně zastavěný, historicky totiž zastavěný byl,“ doplnil s tím, že by tam mohl vyrůst polyfunkční objekt s byty a kavárnami či restauracemi.

„Vnímám to jako typickou předvolební akci. Přes tři roky kolice s náměstím nic nedělala a teď chce vzbudit zdání aktivity,“ kritizuje vedení města zastupitel Aleš Dufek (KDU-ČSL).

„Jsme na hony vzdáleni projektové dokumentaci, nemluvě o zahájení výstavby,“ dodal.

„Diskuse o rozsahu a možné podobě bohužel zabrala více času, než jsme předpokládali,“ reagoval Kamas.

„Náměstí Míru nebylo prioritou, přesto jsem očekával, že příprava jeho rekonstrukce bude rychlejší,“ připustil Adámek. „Proto jsem si nakonec vzal tento projekt pod sebe, aby se realizace záměru rozhýbala,“ doplnil.

Záměr dříve řešili náměstci z hnutí ANO. Kamas nechtěl primátorovu reakci komentovat.