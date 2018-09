Politici ve Zlíně slibují MHD zdarma, město by vyšla na čtvrt miliardy

„V praxi by to vypadalo tak, že by si obyvatel města mohl koupit čipovou kartu za 360 korun na rok. MHD by tak byla zdarma a platilo by se pouze za výrobu a provoz čipové karty, bez které to jde jen stěží,“ poznamenal lídr kandidátky Michael Javora.



Nejde o jediný návrh na změnu v placení za jízdu trolejbusy a autobusy ve městě. Aktivní jsou zejména strany, které kandidují poprvé.

„V ranních a odpoledních hodinách, kdy je doprava nejvíce vytížená, může být cesta do centra prostřednictvím MHD bezplatná. Například obyvatelé Jižních Svahů by to ocenili,“ naznačil Ivo Mitáček, jednička Soukromníků, Svobodných a Nezávislých.

Nový Impuls pro Zlín zase chce MHD zdarma pro žáky základních, středních či vysokých škol a obyvatele nad 60 let. Lidem nad 65 pak hodlá od placení za jízdenky zcela ulevit i hnutí SPD a KSČM navrhuje dopravu zdarma pro děti a seniory. Je však vůbec reálné, aby byla městská hromadná doprava ve Zlíně zadarmo? Místní radnice nyní posílá na její provoz ročně 119 milionů, Otrokovice platí dalších 18 a Zlínský kraj 5 milionů korun. Celkem jde o 142 milionů.

Zadarmo není nic, říká primátor Adámek

„Pokud by ale byla zavedena MHD ve Zlíně a Otrokovicích zdarma, stálo by to ročně téměř 107 milionů korun navíc,“ uvedl mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice (DSZO) Vojtěch Cekota.



Celkový rozpočet by pak činil zhruba 248 milionů korun. Vyplývá to z materiálů, které si nechalo zpracovat DSZO. Zlín by tak musel přidat navíc skoro 93 a Otrokovice téměř 14 milionů korun. Pro srovnání: krajské město má na letošní rok v rozpočtu na investice vyčleněných 244 milionů korun. Kdyby ale přijalo MHD zdarma, rázem by mu zůstalo „jen“ 151 milionů.

„Jsem principiálně proti věcem zadarmo, protože zadarmo nic není, vše musí nakonec někdo zaplatit,“ reagoval primátor Miroslav Adámek (STAN).

Koalice STAN a ANO letos těsně před volbami zavedla juniorpasy pro žáky základních škol, kteří díky nim ročně zaplatí za MHD pouze 330 korun. Stejnou nabídku mohou využít i školáci z Otrokovic či Tečovic. Tato novinka vyšla města na 2,5 milionu korun a dosud se jich prodalo necelých pět tisíc.

„Zájem o juniorpasy ve Zlíně nás mile překvapil. Zároveň nás ale překvapil poměrně nízký zájem v Otrokovicích,“ dodal Adámek. Levnější dopravu mají také třeba lidé starší 70 let, kteří vlastní seniorpas. Roční poplatek je vychází na 330 korun a loni jej využilo přes 13 tisíc cestujících.

„Levné MHD po seniory a děti má smysl. U dříve narozených jde o určitou odměnu za jejich celoživotní práci a také pomoc pro důchodové roky. Děti, pokud se naučí využívat MHD, v ní budou jezdit i v dospělosti a budou to učit i své potomky. V tomto případě jde o investici do budoucna,“ zmínil primátor.

Kde tedy vzít peníze na uhrazení výše zmíněné ztráty? Podle Javory je to „otázka nastavení priorit v rozpočtu města na výdajové a příjmové stránce“. Peníze chce získat například stavbou nájemních bytů za využití státní dotace.

„Z jejich nájmů potom plynou nemalé příjmy do městského rozpočtu,“ plánuje lídr ČSSD. Nový Impuls zase sází na častější využívání centrálních nákupů.