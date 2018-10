Zlín se posouvá dopředu, ale tempo může být větší, říká lídr ANO

„Každý nějak začíná. O politiku se aktivně zajímám dlouhodobě a během své pracovní kariéry jsem se naučil stoupat nahoru krok za krokem,“ říká 42letý muž, který pracuje jako ředitel divize logistiky v soukromé firmě a je předsedou zlínské buňky hnutí ANO.

Proč byste měl být primátorem Zlína? Veřejně vás zná jen málokdo a letos je konkurence hodně silná.

Myslím, že jsem dynamický člověk s dostatkem zkušeností na to, abych takovou funkci dokázal zvládnout. Ale není to jen o mně. Zatímco jiné strany možná mají ve svém čele známější lídry, my sázíme na týmovou práci. Máme na kandidátce hodně lidí, kteří již jsou zastupiteli, radními nebo jsou profesně velmi zdatní a mají s veřejnou správou zkušenosti.

Roman Kaňovský Narodil se v roce 1976, vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor systémové inženýrství. Letos získal titul MBA. Pracuje jako ředitel divize logistiky ve středně velké firmě. Od roku 2017 je členem Komise Rady Zlínského kraje pro dopravu. Je členem hnutí ANO a od roku 2017 vede jeho městskou organizaci ve Zlíně. S přítelkyní má pětiletého syna, mezi jeho záliby patří jízda na kole, cestování, výlety do přírody nebo návštěva koncertů filharmonie.

ANO bylo poslední čtyři roky součástí vládnoucí koalice spolu s hnutím STAN, jak byste její práci zhodnotil?

Nejsem stávající zastupitel, ale myslím, že koalice fungovala bez větších problémů. Město posouvala dopředu, i když podle mě mohlo být její tempo větší. Ať už mluvíme o přístupu k rekonstrukci Velkého kina, která se měla začít připravovat již mnoho let zpátky, nebo budoucího využití volné plochy po torzu. Celkově mě mrzí to, že se některé projekty neřešily opravdu komplexně – viz příklad opravy podchodu u náměstí Práce, kam z horní části zatéká.

Teď mi to připadá, jako by nemluvil představitel hnutí, které Zlín čtyři roky řídí, ale spíše člen opozice, která městu vytýká málo investic a fakt, že se soustředí převážně na údržbu nebo opravu chodníků.

Ano, tyto názory znám. Mimochodem, byl jsem teď na setkání s občany, kde byl i pan primátor Adámek, a hlavní téma, na které se lidé ptali, byly opravdu chodníky... ANO má v městské radě menšinu, takže ačkoliv koaliční jednání byla korektní, tak naše slovo mělo trochu menší váhu. Můžu slíbit, že pokud teď ve volbách uspějeme a dostaneme se do koalice, budeme výrazně aktivnější.

Sám označujete za klíčovou oblast dopravu. Co by v ní měl magistrát udělat, když ve spoustě věcí závisí na státní správě?

Jsem systémový inženýr, takže se na věci dívám systematicky. Nejde si vytáhnout jen jednu věc a tu populisticky kritizovat. Třeba u D49 mělo být město daleko radikálnější, samo už před několika lety iniciovat petici za její dostavbu a snažit se stále tlačit na zákonodárce, aby se změnily zákony a stavba dálnic byla rychlejší.

Má pro vás být výhodou fakt, že ANO je ve vládě a má svoje lidi v řadě státních institucí? V kampani to sami zdůrazňujete.

Pokud narážíte na naše billboardy, tak můžu s klidem říct, že telefonní číslo na Andreje Babiše nepotřebuji, město zvládnu uřídit sám. Pro mě je spíše přínosem vazba na kraj, kde dělá náměstka pro ekonomiku Jiří Sukop, nebo do Sněmovny, kde máme za Zlín poslance Marka Nováka. S nimi už teď řeším řadu záležitostí a z pozice primátora by vzájemná komunikace byla ještě intenzivnější.

A co se dá v rámci dopravy vylepšit přímo ve Zlíně?

Například současná zelená vlna funguje jen v době, kdy není špička. Pak začne doprava kolabovat a cesta Zlín–Otrokovice trvá i 40 minut. Pomoci mohou inteligentní křižovatky, které samy rozpoznají hustotu provozu a zajistí lepší průjezdnost aut či spojů MHD. Chceme i optimalizaci parkování v centru, aby zde nezůstávala auta lidí, kteří je tam nechají celý den a jdou do práce. Byť by to mělo být za cenu zdražení dlouhodobého stání.

Jak se podle vás dá řešit parkování na sídlištích?

Jsem odpůrce stavění výškových parkovacích domů na Jižních Svazích. Dá se to vyřešit jinak. Třeba „patrovým“ parkováním pro rodiny se dvěma auty nebo výstavbou kapacitních parkovišť. Lokality už máme vytipované, ovšem nechci zatím říkat, kde přesně by mohla vzniknout, aby se toho nechopili spekulanti.

V programu máte stavbu městských bytů. Proč se ale za poslední čtyři roky nepostavil ani jeden, když bytovou problematiku měl na starosti náměstek Jiří Korec, který je dvojkou kandidátky ANO?

Město má ve správě přes 2 035 bytů a více než 240 se v tomto volebním období zrekonstruovalo. Do stavby dalších se nepustilo, ale to bylo tím, že mělo jiné priority a v roce 2014, kdy koalice vznikla, ještě nebyl tak enormní hlad po bytech jako nyní. Nyní ceny vyletěly nahoru a ve Zlíně jsou třetí nejdražší v zemi. Na to musíme zareagovat. Hodláme proto vytipovat nové stavební pozemky, na čemž už kolega Jiří Korec pracoval. Nabízí se například oblast Boněckého rybníka.

Zaujal mě i slib, že zanalyzujete „výškovou mapu“ města, zda někde není možné rozšířit bydlení zvýšením budov. Jak si to představit v praxi?

Inspirovali jsme se tím u jiných měst v Česku i zahraničí. Třeba Uherské Hradiště k tomu přistoupilo na Kollárově ulici. U nás ve městě jsou také budovy, u nichž by šlo v rámci rekonstrukce dostavět další patro a tím zvýšit kapacitu bydlení. I tohle je možný způsob, jak vybudovat nové byty.

Hodláte obnovit sad Svobody u zámku, jak konkrétně?

Souvisí to s chystanou výstavbou dopravního terminálu. Byla by ostuda, kdyby hned vedle něj měl být zanedbaný park, kde se válejí a obtěžují nepřizpůsobiví lidé. Přitom jde o vstupní bránu do středu města. Park by měl být revitalizovaný do podoby atraktivní zámecké zahrady. Vznikne tak odpočinková zóna, která krásně doplní vedlejší park Komenského s řadou aktivit. Zeleň či voda jsou pro nás důležité, rádi bychom oživili také Kudlovskou přehradu.

Ta však patří Povodí Moravy a město tak má omezené možnosti.

Ano, ale přehrada se nachází blízko středu města a jde o velmi atraktivní prostor. Jenže jako by byla pořád vnímána jako odpadní jímka. Chceme se dohodnout s Povodím, zrevitalizovat ji a vybudovat zde odpočinkovou zónu. Obecně bychom rádi ve městě vybudovali více vodních prvků, aby zejména v letních měsících byl život v něm daleko příjemnější.