Ve zlínských ateliérech vzniká film kombinující herce, loutky a animace

To je jedna ze scén připravovaného snímku pro děti nazvaného TVMiniUni a zloděj otázek. Štáb pod vedením režiséra Jana Jirků jej připravuje ve zlínských ateliérech na Kudlově. Po desítkách let tak znovu ožívá místo, kde své projevy točil Jan Antonín Baťa.

Film navazuje na dětský pořad TVMiniUni, jejž vysílala Česká televize. „Je tvořen kombinací hraných, loutkových a animovaných prvků. Z televizního pořadu jsme si vzali postavičky a celý vizuální styl, který je hodně barevný,“ přiblížil režisér.

Snímek vypráví příběh chlapce Pavlíka, kterého zklamalo, že mu ve zmíněném pořadu, kam děti posílají zvídavé otázky, na jeho dotaz neodpověděli, a tak to chce vyřešit po svém. Pomohou mu v tom postavičky z TVMiniUni, i když zpočátku mu vše zkomplikují.



„Mohlo by to vypadat, že ten kluk je zlý, ale tak to není. On jenom nechápe, proč mu z pořadu neodpověděli,“ uvedl představitel Pavlíka Sebastian Pöthe. „Natáčení se mi moc líbí, nepřijde mi to nijak unavující. Musím hrát různé pocity, třeba že jsem smutný,“ dodal devítiletý herec, který se na televizních obrazovkách nedávno objevil v Baladě o pilotovi.

Štáb natočí téměř kompletní film ve zlínských ateliérech.



„Dá se říct, že kromě zvukové postprodukce vznikne celý film ve Zlíně. Natáčíme v nejstarším ateliéru na kudlovském kopci, tedy v tom původně baťovském, a ve Zlíně se také bude dělat i obrazová a triková postprodukce a animace,“ konstatoval Ondřej Zima ze společnosti Evolution Films, která je producentem filmu a koproducentem Česká televize.

Prostředí ateliérů si pražští filmaři pochvalují. „Na člověka tady skutečně dýchá zvláštní atmosféra. Stačí si uvědomit, kdo všechno tady působil – Alexander Hackenschmied, Elmar Klos či Karel Zeman. Místo má svého genia loci,“ je přesvědčen Jiří Havelka, který ve filmu hraje chlapcova tatínka.

Do natáčení štáb zapojil také absolventy či současné studenty místních filmových oborů. „Objevují se na pozicích, jako je například asistent produkce, třetí asistent režie, skript, ostřič, kostymérka, mistr zvuku nebo mikrofonistka,“ vyjmenovala ředitelka Zlín Film Office Magdalena Hladká.

Ve filmu si po boku Miroslava Krobota či Pavla Lišky zahrají rovněž místní herci a obyvatelé města jako komparzisté. Snímek bude mít premiéru příští rok na zlínském filmovém festivalu, poté zamíří do kin.

TVMiniUni a zloděj otázek je dalším z projektů, jímž se do Zlína vrací filmová tvorba. Přes léto se ve městě a jeho okolí točil dětský seriál Kriminálka 5. C.