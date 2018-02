Zlatého Ámose za Zlínský kraj vyhrála chemikářka. Učivo vysvětlí jako nikdo

„S chemií se setkávají v každodenním životě, tak by o ní měli vědět aspoň něco,“ míní Bakalová, čerstvá vítězka krajského kola soutěže. Nadšení studentů, kteří o ní tvrdí, že je rychlejší než internet, totiž strhlo i odbornou porotu a ta včera poslala Bakalovou do republikového kola.



„Když ji náhodou některý student rozzlobí, dokáže to zakomponovat do výuky. To si pak u testu velmi snadno vybavíte,“ usmívá se student sexty Josef Miklík.

Sama Bakalová o sobě tvrdí, že dokáže být na studenty podobně drzá, jako oni. Vytočit ji bývá problém.

„Negativní věci ze sebe dostanu při sportu, ty pěkné se jim snažím vracet, ukázat jim pozitivní přístup k životu,“ říká oceněná učitelka.

Ji samotnou před lety ovlivnila právě chemikářka na střední škole a nasměrovala ji k oboru. Že bude i učit, to se prý vyvíjelo tak nějak samo. „Jsem nejstarší z dětí v rodině, tak jsem vždycky pomáhala těm mladším, ve škole jsem pak doučovala ostatní,“ vzpomíná.

Chemii vysvětlí jako pohádku nebo situace ze života

Po deseti letech praxe, během které vyzkoušela i prostředí základní školy, by své povolání neměnila.

„Samozřejmě, že bývají problémy, není snadné udržet pozornost studentů, zaujmout je, aby je to aspoň trochu bavilo. Je to povolání, které prostě musíte milovat, abyste ho mohli dělat,“ uvažuje Bakalová.

Třídu, která ji nominovala a provázela v soutěži, učí už pátým rokem. „Hodně jsme se už sžili,“ shodují se studenti i učitelka.

A jak se jí podařilo prorazit právě s chemií, která nepatří k obecně oblíbeným předmětům?

„Látku dokáže vysvětlovat jako pohádku, kterou všichni pochopí,“ říkají studenti. Ani v takto specifickém oboru se totiž nekladou meze fantazii.

Třeba chemické vazby přirovnává Bakalová k manželství, indukční efekt kladný a záporný vysvětluje jako dva lidi, z nichž jeden ostatním dodává energii a sílu a druhý ji z nich naopak vysává.

A navíc je kdykoliv ochotná jim pomoct, pokud v něčem tápou. „Není nutné, aby chemii všichni perfektně ovládali, stačí, když ji prostě zvládnou,“ směje se učitelka.

Letošní 25. ročník soutěže vyvrcholí krátce před Dnem učitelů, 23. března. Bakalová se může stát v pořadí čtvrtým Zlatým Ámosem ze Zlínského kraje.