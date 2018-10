Zimní stadion ve Zlíně získá v listopadu novou multimediální kostku

„Práce zaberou dva až tři dny. Starou kostku spustíme dolů, rozebereme ji a nahradí ji zcela nová,“ uvedl ředitel zimního stadionu David Navrátil.

„Pro diváky i pracovníky s technikou kostky to znamená zásadní posun k lepšímu. Současná kostka je stará asi 13 let a už nevyhovuje,“ dodal.

Hokejoví fanoušci ji poprvé spatří 16. listopadu, kdy tým PSG Berani Zlín hraje extraligový zápas proti Vítkovicím.

Na kostku dala 6,5 milionu korun radnice

Kostka měla být původně k dispozici dříve, ale výběrové řízení se muselo opakovat. V polovině dubna totiž hokejový svaz rozhodl o změně požadavků na systém Coach’s Challenge, což je trenérská výzva, v jejímž rámci lze dát podnět k přezkoumání gólové situace. Proto se konalo druhé výběrové řízení, které nyní už skončilo.

Nová kostka má obrazovku o velikosti 5,4 krát 3 metry a patří mezi nejmodernější v Česku.

„Bude mít samostatný zobrazovací displej a pod kostkou bude pás zobrazující skóre či vyloučení,“ podotkl Navrátil.

Zimní stadion vlastní zapsaný spolek, ale chystá se jeho převod do vlastnictví města. Právě radnice poslala na pořízení kostky částku 6,5 milionu korun a poté, co získá stadion, se chce pustit do jeho rozsáhlé rekonstrukce.