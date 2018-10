Stát začal vykupovat pozemky pro lepší trať do Zlína, už narazil na odpor

Elektrifikace trati Otrokovice - Zlín - Vizovice Elektrifikace zlepší železniční spojení mezi Zlínem a okolními městy. Do Otrokovic a zpět mají vlaky jezdit každých patnáct minut, do Vizovic každou půlhodinu. Přibýt mají přímé vlakové spoje například do Kroměříže, Uherského Hradiště či Brna.

Maximální rychlost se má zvýšit z dnešních 60 kilometrů v hodině na 100 kilometrů.

Aby bylo cestování co nejrychlejší, zruší se některé zastávky mezi Zlínem a Otrokovicemi.

Pod kvítkovickou křižovatkou v Otrokovicích povedou koleje v tunelu, který bude dlouhý 200 metrů. Na Podvesné a v Prštném ve Zlíně se koleje zanoří pod zem a přes ně povede nadjezd pro auta.