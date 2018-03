Zdravotních sester bude více, Zlínský kraj přidá dvě třídy

Radní už ji znají, stejně jako vedení školského výboru Zlínského kraje, zatím ale zůstává nová koncepce krajského školství neveřejná.

Zásadní dokument, který se týká fungování a změn nejen na středních školách zřizovaných krajem, ale třeba i v dětských domovech nebo speciálních školách, totiž brzdí rozkolísaná školská politika státu.

„Jsou tady dvě velké neznámé, co bude dál s inkluzí a jak bude stát financovat regionální školství. Dokud se to nevyjasní, těžko se můžeme pustit do zásadních změn,“ řekl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.

Jedno téma ale přesto otevřeli, protože nesnese odkladu – budoucnost zdravotnických oborů. Od září je může studovat o 60 mladých lidí víc, kraj totiž přidá po jedné třídě na středních zdravotnických školách ve Zlíně a Vsetíně.

Absolventi zdravotnických oborů mají prakticky absolutní jistotu, že nezůstanou bez práce.

„Je to náročná profese, ale také je stálá a neprojevují se na ní případné ekonomické krize,“ potvrdil ředitel Střední školy zdravotnické ve Zlíně Hynek Steska.

Kraj ubere třídy ekonomických oborů

V tomto školním roce otevřely krajské střední školy napříč obory 180 tříd pro maturanty. Školní rok 2018/2019 má mít stejný počet. Z toho devět tříd, tedy o dvě více než v letošním roce, bude na zdravotnických školách, ve Vsetíně, Hradišti a Kroměříži otevřou po dvou, ve Zlíně pak tři třídy.

Maturitní obory studuje bezmála 72 procent mladých lidí a Zlínský kraj proto dlouhodobě odmítá zvyšovat počet maturitních tříd. Z toho plyne, že se musí růst zdravotnických škol kompenzovat jinde.

Obory, jejichž absolventi nejsou pro trh práce tolik zajímaví, jsou jasně definované a v současnosti je ve Zlínském kraji nabízí 19 škol.

„Ubereme třídy ekonomických oborů, které jsou přiřazené k různým odborným školám či učilištím. Třeba obor asistent podnikatele,“ naznačil Gazdík.

Tradičních obchodních akademií se změny týkat nemají. Přesnější informace Zlínský kraj uvolní teprve poté, co koncepci projednají odborníci ve výboru a krajská rada.

Po zkrácení délky studia zájem roste

Že nemocnicím scházejí zdravotní sestry, je obecně známý fakt, vláda kvůli tomu schválila zjednodušenou formu studia. Zatímco ještě loni museli zájemci o titul všeobecná sestra absolvovat čtyřleté středoškolské studium a k němu tři roky na vyšší odborné nebo vysoké škole, nově bude stačit jen rok a půl pomaturitního studia.

To však platí pouze pro absolventy zdravotnických škol. Pokud chce vzdělání v oboru získat třeba gymnazista, čekají ho celé tři roky.

Mění se i název základního, tedy čtyřletého oboru. Ze zdravotnického asistenta na praktickou sestru.

„To je ale skutečně jen změna názvu, studentů se nijak nedotkne,“ vysvětlil už dříve Steska.

Změna systému vzdělávání má nejen přivést absolventy rychleji do praxe, ale vůbec zvednout zájem o zdravotnické obory. A jak se zdá, ve Zlínském kraji to zafungovalo.

„To, že budoucí sestra musí studovat celkem sedm let, skutečně odrazovalo od nástupu na střední zdravotnickou školu. Už teď ale vidíme, že zájem roste,“ uvedl ředitel zdravotnické školy ve Vsetíně Dalibor Sedláček.

Ve hře je i vznik nových oborů, jako třeba dětská sestra, tady ale ještě nejsou informace kompletní.