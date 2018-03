Nikdy jsem nikoho nepodvedl, říká po odsouzení synů podnikatel Zemek

Sedí ve své kanceláři ve Zlíně a nepůsobí nijak naštvaně. Spíš vlídně. Podnikatel Zdeněk Zemek, který působí v hutnictví i v lázeňství, vlastní fotbalový klub 1. FC Slovácko a velké autobusové dopravce ve Zlínském kraji, se však nechce smířit s nedávným verdiktem Vrchního soudu v Olomouci, který jeho syny Alexandra a Zdeňka poslal do vězení na 6 let a 9 měsíců (více v článku Soud zprostil Vitáskovou obžaloby za solární elektrárny, Zemkovy odsoudil).

Sám je navíc v jiné solární kauze obviněný a zřejmě ho čeká soud, na jehož konci může dopadnout velmi podobně. „V tomto českém bordelu je možné všechno, nevinných lidí sedí celá řada. My půjdeme klidně až k evropskému soudnímu dvoru, máme jednoznačně pravdu,“ tvrdí šestašedesátiletý Zdeněk Zemek.

Vaše syny vězení nemine, i když podáte dovolání. Jak to berou a jak je nahradíte v jejich firmách?

Nastoupili místo nich do orgánů jiní lidé, více se naložilo na bedra ostatních. Až budou zpět - a doufám, že to nebude dlouho trvat, budou pokračovat dál. Moji synové dobře vědí, že jsou nevinní, že je to totální svinstvo. Věříme, že to nakonec vyhrajeme. Pokud ne, tak nežijeme v demokratické společnosti a v právním státě.

Soudce o potrestání Zemků: Situace byla zcela jasná Když letos v lednu v případu bratrů Alexandra a Zdeňka Zemkových rozhodl odvolací Vrchní soud v Olomouci, opíral se o několik důkazů, po jejichž spojení došel k jasnému závěru: oba sourozenci jsou vinní a za to půjdou na 6 let a 9 měsíců do vězení. Proti tomuto verdiktu není možné odvolání. „Musejí být za své jednání trestně zodpovědní. Šlo o zcela jasnou situaci ohledně dobudování fotovoltaických elektráren. Byla známá nejen aktérům této věci, ale i široké veřejnosti,“ řekl tehdy soudce Pavel Göth. Zemkovi chtěli získat licence na provoz elektráren těsně před koncem roku 2010, aby dosáhli na vyšší výkupní ceny elektřiny, které v následujícím roce klesly z 12,5 tisíce korun za megawatthodinu na zhruba polovinu. „Vina stojí na dokumentech, jejichž obsah byl shledán nepravdivým. Byly použity za účelem, aby bylo dosaženo pravomocné licence,“ uvedl soudce. Jedním z dokumentů byl předávací protokol k elektrárnám, který podle soudu neodpovídal realitě, podobně jako revizní zprávy. „Byly vyhotoveny od stolu, bez patřičných kontrolních kroků, bez evidentního dokončení fotovoltaické elektrárny. Ta byla ve stavu, který neumožňoval revizi provést,“ vysvětlil Göth. „Chyběly tisíce fotovoltaických panelů, chyběly střídače i měniče,“ zdůraznil. Soudce se pozastavil i nad množstvím kontrol pracovníků Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obou elektrárnách. „Bylo postupováno nestandardně, chcete-li nadstandardně, pravidelné kontroly nebyly pravidlem, ale spíš raritou,“ upozornil Göth. Soud potrestal také vedoucí odboru licencí ERÚ Michaelu Schneiderovou 7 lety vězení za to, že pak neřešila odebrání licencí bratrům Zemkovým. A podle Götha k tomu mohla mít osobní důvod. „Schneiderová tvrdí, že se se Zemkem starším nesetkala osobně. Zejména z e-mailů od Schneiderové a Vitáskové (tehdejší šéfka ERÚ, kterou soud osvobodil) je ale zřejmé, že se Zemkem jednala a jejich vztah není neutrální,“ přiblížil Göth. Soud potrestal také techniky, kteří revizní zprávy zpracovávali. MF DNES oslovila s žádostí o reakci k tvrzením Zemka staršího v rozhovoru ERÚ, ten se však odmítl vyjádřit.



Připouštíte si, že můžete skončit ve vězení? Co by to znamenalo pro vaše firmy?

Může se stát, že budu odsouzený. Místo mě by pak šel do orgánů firem někdo jiný. Doba, kdy jsem řešil, od koho koupíme toaletní papír, když to přeženu, je pryč. Moje role je kontrolní a sjednocující, určuji směr dalšího podnikání. Už nepracuji 14 hodin denně, ale jen 10.

Případ se týkal solárních elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun v Chomutově, které patří vašim synům. Ti získali od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) licence na jejich provoz poslední den roku 2010, i když podle soudu ještě nebyly dokončené. A to na základě nepravdivého předávacího protokolu a falešných revizních zpráv. Od roku 2011 klesaly na polovinu výkupní ceny energie, takže pro ně bylo zásadní získat licenci ještě v roce 2010. Vy tvrdíte, že to bylo jinak?

Jsme trestaní za to, že jsme se pustili do solárního podnikání. Rozsudek je absolutně nespravedlivý a moji synové jsou nevinní. Řeknu vám proč. Případ se vyšetřoval dlouho, ale velmi povrchně. Synové měli podepsat nepravdivý předávací protokol, kterým údajně uvedli v omyl ERÚ. To je neskutečná dedukce. V podstatě šlo o to, že jedna moje firma, která elektrárnu dělala, předala dílo své dceřiné společnosti. Na to je jednoduchý formulář, který ani není podmínkou pro vydání licence. Když si ho ERÚ 9. prosince 2010 vyžádal, obratem jsme mu ho poslali. K tomuto datu bylo vše hotové.

Soud ale říká, že předávací protokol vznikl v době, kdy elektrárna nebyla ani zdaleka dokončená, a tudíž jste úřad uvedli záměrně v omyl, abyste licenci získali a mohli čerpat velké zisky.

O jakých ziscích mluvíte? Takzvaný solární boom v roce 2010 obnášel 1 330 megawatt v celé České republice s výkupní cenou kolem 15 miliard korun. Ale zdražení cen energie, které provedli úředníci ERÚ v letech 2003 až 2011, nás stojí každý rok 150 miliard.

My se ale bavíme o solárních elektrárnách vašich synů.

Ještě před předávacím protokolem kontrolovali pracovníci ERÚ stav fotovoltaické elektrárny takzvaně přes plot. Předávací protokol je v pořádku a všechny komponenty na elektrárny byly dodány. Pracovníci ERÚ ale mapovali cizí elektrárny v chomutovském areálu. Je jich tam celkem deset, ale naše jsou jen dvě. Sousední elektrárny nebyly ani z poloviny v takovém stavu jako naše a licence bez problémů dostaly. A když o pár dní později přišli tito pracovníci na kontrolu oficiálně, tak se ukázalo, že nemají vzdělání v oboru, byli to právník a ekonomové. Vůbec problematice nerozuměli. Vzali si do rukou šestnáctistránkovou revizní zprávu a sdělili, že neodpovídá skutečnosti. Ale neřekli už proč a v čem. Bylo to, jako by řezník říkal, jak se má dělat operace mozku.

Zdeněk Zemek Narodil se 13. července 1951 v Havřicích, vyrostl ve Vlčnově, dlouho žil v Uherském Hradišti, nyní ve Zlíně.

Vystudoval VŠE v Praze a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Do roku 1989 pracoval ve Slováckých strojírnách Uherský Brod a Železárnách Veselí nad Moravou. Po roce 1989 začal podnikat.

Zaměřuje se hlavně na hutnictví, solární energetiku, dopravu a lázeňství. Vlastní Železárny Veselí, Železárny Hrádek a další železářské firmy včetně Válcoven trub Chomutov. Další jeho strojírenské firmy jsou sdruženy v holdingu Ferromet.

Do jeho dopravní skupiny Z-Group patří ČSAD autobusy Plzeň, ČSAD Vsetín, Housacar nebo Krodos Bus. Věnuje se lázeňství v Luhačovicích, Velkých Losinách, Mariánských Lázních, Ostrožské Nové Vsi i v Lázních Darkov.

Patří mu fotbalový klub 1. FC Slovácko. Vlastní golfové hřiště v Ostrožské Nové Vsi, nové chce vybudovat u Vlčnova. Provozuje Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti.

Dohromady zaměstnává asi 4 tisíce lidí. Obrat jeho firem je kolem 8 miliard korun. Má dceru Anetu (21 let), syny Alexandra (43), Zdeňka (43) a Matěje (1).

Soudce v odůvodnění pravomocného rozsudku řekl, že nebyly položeny tisíce fotovoltaických panelů, chyběly střídače i měniče a že revizní zpráva neodpovídala realitě a byla dělaná od stolu. To si podle vás všechno vymyslel?

To je absolutní lež a v soudním řízení se nic takového neprokázalo. Na našich elektrárnách nebylo nic, proč bychom licence nemohli dostat. Nedostatky na jedné z nich byly za 22 tisíc korun, u druhé za 37 tisíc korun, přičemž dohromady jde o investice za více než 1,3 miliardy. Stavební úřad nám v listopadu povolil zkušební provoz a v prosinci jsme měli první paralelní připojení a dodávali jsme energii do sítě. Žádali jsme pracovníky ERÚ, ať přijdou znovu na kontrolu 27. prosince, ale oni přišli až 31. prosince 2010. To nebylo naší vinou. Byli to amatéři a celé to bylo od začátku účelové.

Vy ale zpochybňujete tvrzení soudu, který vycházel z mnoha důkazů: fotografií a videozáznamů z tehdejší doby, z odposlechů a svědeckých výpovědí.

Důkazy jsou špatně vyhodnocené. V podstatě šlo o mafiánskou objednávku, která byla namířená proti těm, kdo investují do obnovitelných zdrojů energie. Když se podíváte, jaké zisky mají dodavatelé klasických zdrojů energie, tak důvod pochopíte.

Do solárů ale investovalo mnoho jiných, kteří nemají potíže se zákonem. Proč tedy právě vy? Máte nějaké relevantní vysvětlení?

Celkem z deseti tisíc licencí se šetřilo nějakých 22. To mi chcete říct, že všechny ostatní elektrárny byly v pořádku? Podívejte se, kolik nedokončených elektráren vyšetřovací orgány zametly - kdo ví, z jakých důvodů - pod stůl. Naše elektrárny se mohly někomu hodit. Kdybychom nedostali licence, mohl je od nás někdo získat za pár korun a pak si licenci vyřídit později. Mám svědky na to, že to byl připravený útok proti nám. Nebudu ale říkat jejich jména, asi by to popřeli. Taky šlo o tehdejší šéfku ERÚ Alenu Vitáskovou, která mnoha lidem vadila a řešili, jak ji dostat z úřadu pryč. A propojení s námi se jim hodilo.(Vitásková byla původně odsouzená k 8,5 letům vězení, pak byla osvobozená, pozn. red.)

Také v pořadu Reportéři ČT byly uvedené videozáběry z konce roku 2010, z nichž je patrné, že se na elektrárnách vašich synů ještě pracuje a nejsou hotové. To také není dostatečný důkaz?

Podívejte se na ty záběry dobře, co tam ti dělníci dělají. Dělníci na nich staví plot kolem elektrárny, ne elektrárnu. A pokud jde o záběry prázdných konstrukcí s neosazenými panely, šlo o tři řady, v každé 48 panelů, které se v televizním pořadu pořád dokola promítaly zabrané z nejrůznějších úhlů pohledu. Elektrárna má 65 tisíc panelů. Je ale pravda, že nám v prosinci na špatném podloží ujížděly konstrukce, a asi 200 panelů jsme proto museli opravovat. To bylo na výkonu elektrárny zcela bezpředmětné. Kde tady vidíte úmysl někoho podvést? Nabízí se při tom paralela s Temelínem, kde se opravovaly nedodělky čtyři roky po spuštění do provozu a bylo tam 400 závad. I z toho vidíte, že obnovitelné zdroje prostě vadí, protože by mohly nahradit ty klasické.

Solární byznys byl především velmi výhodný a stát potom raději začal výkupní ceny elektřiny snižovat, na což jste reagovali i vy.

Úředníci ERÚ ceny změnili v polovině listopadu 2010, v rozporu s principem právní jistoty. Nezajistili oprávněná očekávání investorů v oboru, do kterého nás všechny nahnali. Takže jsme museli spěchat. Měli jsme na dokončení investice měsíc a půl. A přestože jsme to stihli a máme platnou licenci, tak dodáváme už za snížené ceny. Tím pádem jde o nevratnou investici za 650 milionů korun. Chceme se proto soudit kvůli snížení ceny, máme právo na původní tarif a máme to i smluvně podložené.

Soud také řekl, že jste měl kontakty s tehdejší vedoucí odboru licencí ERÚ Michaelou Schneiderovou, která dostala 7 let vězení, protože zpětně neodebrala licenci elektrárnám vašich synů. Vaše vztahy s ní podle soudce nebyly neutrální.

Paní Schneiderová provedla kontrolu a řekla, že nevidí důvod k obnově řízení a odejmutí licence. Její nástupce pak provedl znovu další kontrolu a také to odmítl udělat. S paní Schneiderovou jsem nijak nekomunikoval, ani e-mailem, protože s ním skoro vůbec nepracuji a počítač nemám. Soudce o mně mluví jako o nějaké špíně. Přitom podnikám od roku 1990 a nikdy jsem nikoho nepodvedl. Figuruju ve všech svých firmách, nenastrkuju tam bílé koně. Neulívám peníze do zahraničí a investuji v České republice. Stejně tak je to i s mými syny.

V podobné situaci jako oni můžete být i vy. Jste obviněný v jiné kauze kvůli elektrárně v Chomutově. Jak tento případ vidíte?

Je to stejný princip. Jde o elektrárnu, která je na střeše budovy, a když kolem projížděli pracovníci ERÚ, tak si vyfotili pět nepropojených kabelů. Oprava stála 600 korun z investice 280 milionů. Ani se neobtěžovali na elektrárnu podívat. Řekl jsem, že odstraníme nedostatky v krátkém čase. Podepsal jsem předávací protokol. Licenci jsme dostali 31. prosince 2010.

Jak a kdy jste se solárním byznysem začínal?

V roce 2009 v době krize nám v hutnictví spadly tržby o více než polovinu. U stavebního lešení šlo o pokles na nulu. Přemýšleli jsme, co dál. Tak jsme začali dělat konstrukce pro fotovoltaické elektrárny, které jsme i stavěli a chceme v tom pokračovat. Aktuálně jich máme deset v České republice a dvě na Ukrajině. Postavili jsme několik v Bulharsku na klíč. Stavbou elektráren jsme zachránili kolem 650 pracovních míst, jinak bychom museli v době krize propouštět.

Jaký dopad bude mít na vaše podnikání v solárním byznysu odsouzení vašich synů?

Téměř žádný. Chceme stavět fotovoltaickou elektrárnu v Maďarsku. Tam postupují jinak. Rozdali licence na 2 700 megawatt a do konce letošního roku musejí být elektrárny postavené. Lhůtu lze ale prodloužit. Tak vychází stát vstříc podnikatelům. Garance ceny je na 20 let. K balíku licencí se ale dostane jen určitá skupina lidí, z nichž někteří je budou chtít prodat se spekulativním záměrem, aby vydělali. Cena pak může být vysoká. Nechci dávat miliony překupníkovi, aby si namastil kapsu. Když najdeme adekvátní cenu, tak do toho půjdeme.

Uvažovali jste také o Ukrajině a Chile, jak to vypadá v těchto případech?

Na Ukrajině už jsme dvě elektrárny postavili a uvažujeme, jestli tam budeme pokračovat. V Chile je 2,5krát větší osvit než v České republice, ale je to daleko, nikoho tam neznáme, neznáme prostředí. Kdyby se Kuba rozhodla, že tam bude stavět solární elektrárny, tak tam jdeme hned, protože na Kubě máme své zaměstnance a jsme na místním trhu etablovaní s ocelářskou částí našeho holdingu.

Změní se váš přístup k fotbalu a budete dál vlastnit klub 1. FC Slovácko?

Přemýšlel jsem o tom, jestli financovat fotbalovou akademii a 500 dětí, když se k nám stát takto staví. Zatím se ale na fotbale nic nemění. Někdy mě dojímají články o tom, že Slovácko nechce nakupovat hráče, protože nemáme peníze. Máme na naši ligu průměrný rozpočet, ale ukažte mi někoho, kdo nám přinese kvalitu. Povedl se pouze nákup Libora Doška (bývalý úspěšný útočník klubu) a dalších 15 nákupů se nepodařilo.

Nehrozí ale, že sestoupíte?

Každý tým prochází krizí. Věřím však, že mužstvo plné mladých odchovanců z naší akademie má na to, aby se zachránilo. Nepodáváme špatné výkony, pouze neproměňujeme šance.