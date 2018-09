Rizikových střelců ve Zlínském kraji přibylo, policie odebrala 32 zbraní

I zhoršený zrak nebo sluch může stačit k tomu, aby člověk přišel o zbrojní průkaz. Mezi rizikovými střelci, kterým jej policie ve Zlínském kraji odebrala kvůli zdraví, přitom nejsou jen senioři, ale i mladší ročníky.

Svou roli u nich může hrát duševní onemocnění. Podobně jako měl psychicky nemocný Zdeněk Kovář, který v Uherském Brodě před třemi lety zavraždil v restauraci osm lidí (viz též Masový vrah z Brodu trpěl paranoiou, lékaři o tom věděli šestnáct let).

„Odnětí zbrojních průkazů ze zdravotních důvodů jde napříč všemi věkovými skupinami,“ popsala mluvčí krajských policistů Lenka Javorková.

Letos od ledna do června o něj přišlo 12 lidí, což je více než za celý loňský rok. Zabavených zbraní rovněž přibylo – loni jich bylo 9, letos už 32.

Praktičtí lékaři si na své pacienty totiž dávají daleko větší pozor. Zkušenost z tragédie v Uherském Brodě je stále živá a zpřísněný zákon také dovoluje držitele zbraní více kontrolovat.

Kolik lidí ve Zlínském kraji je ozbrojených 2016: 16636 držitelů, 44154 zbraní 2017:16894 držitelů, 45494 zbraní 2018 (stav k červnu):16709 držitelů, 46241 zbraní Zdroj: Policie ČR

„Máme přístup do evidence zbraní a psychiatrické léčebny vždy do ordinace posílají zprávu o tom, že se u nich konkrétní pacient léčil. Takže nejsme odkázaní na to, jestli nám člověk léčbu sám nahlásí, nebo ne,“ vysvětlil zlínský lékař Lubomír Nečas.

Neznamená to ale, že všech dvanáct držitelů, kteří o průkaz přišli, má psychické problémy. Při zacházení se zbraní je hodně potřebný i dobrý zrak a sluch nebo prostorová orientace. Praktici zjišťují také úbytek paměti, který je – stejně jako Parkinsonova nemoc či stařecká demence – při používání zbraní velkým rizikem.

„Starším lidem se některé schopnosti zhoršují postupně a je na lékaři, který by je měl znát, aby při preventivních prohlídkách všechno pohlídal,“ doplnil Nečas.

Mladší pacienty zase lékaři posílají na psychologická vyšetření, protože rizikové chování není tak jednoduché odhalit.

„Nakonec ale posuzují způsobilost pacienta k držení zbrojního průkazu podle jasných kritérií. Vyhláška uvádí konkrétní poruchy a nemoci, které neumožňují oprávnění získat. Není to tedy postaveno na subjektivním zhodnocení lékaře, ale na objektivním splnění daných podmínek,“ sdělil David Karásek, mluvčí Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní.

Senior bez zbrojního průkazu střílel doma na dvorku

Podobně jako roste počet zabavených zbraní na základě doporučení lékaře, se v kraji zvyšuje počet legálně držených zbraní. Za poslední dva roky jich zde přibylo více než 2000, přičemž jen za letošní půlrok je jich o 800 více než loni.

Podle policie ale nejde o to, že by se vyzbrojovalo stále více lidí. Naopak. Podle statistiky počet majitelů v letošním roce klesl. Někteří se odstěhovali do jiného kraje, další už si neprodloužili zbrojní průkaz nebo se ho vzdali ještě v době, kdy byl platný.

Navíc se často stává, že jeden majitel má více zbraní. Hlavně sportovní střelci a myslivci.

„Není výjimkou, že někteří držitelé vlastní i více jak dvacet zbraní,“ upozornila Javorková.

Stále se ovšem vyskytují případy, kdy zbraně mají doma lidé, kteří k tomu nemají žádné oprávnění.

Nedávno například policie odhalila sedmdesátiletého muže z Kroměřížska. Jednu zbraň si koupil, druhou dostal, k jedné přidal podomácku vyrobený tlumič hluku a doma na dvorku z nich občas střílel. Přitom neměl zbrojní průkaz, tudíž ani povolení zbraně pořídit a vlastnit. Policie ho obvinila z nedovoleného ozbrojování (viz též Senior bez povolení sehnal zbraně a tlumiče, střely létaly i k sousedům).

Kolik nelegálně držených zbraní ještě ve Zlínském kraji koluje, nikdo neví.

„Není to tak jednoduché. Většinou na ně narazíme tak, že se zbraní někdo spáchá protiprávní jednání, nebo je najdeme při šetření jiné trestné činnosti či na základě oznámení,“ konstatovala Javorková.