Děti nemusí jít k zápisu osobně, základní školy je ale chtějí vidět

„Ve školce mi řekli, že dítě nemusí osobně k zápisu. Stačí jen rodič s doklady. To mě hodně překvapilo,“ uvedla jedna ze zlínských maminek.

Tato varianta skutečně existuje, odborníci před tím ale důrazně varují.

„Pro děti je zápis velká událost a zážitek, pro učitele zase možnost zjistit, jaké dítě je, zda komunikativní nebo nemluvné, jestli se orientuje a zná běžné věci, které by dítě v předškolním věku mělo znát,“ řekl ředitel ZŠ Dřevnická ve Zlíně Pavel Dvořák.

„Škola je o lidech, a aby to fungovalo, měli by se ti lidé potkávat,“ doplnil ředitel vsetínské základní školy na Sychrově Michal Molek.

Z dalších škol napříč Zlínským krajem, které MF DNES oslovila, se ozývají velmi podobná vyjádření. A také přiznání, že je to věc, o níž ředitelé neradi mluví nahlas. Kdyby se totiž prolomila tradice zažitých zápisů a skutečně chodili jen rodiče s papírem, neodporovalo by to sice zákonu, ale doplatili by na to všichni.

„Dítě by se mělo prezentovat. Obvykle se na zápis těší, kromě toho si prohlédne školu a v září pak nejde do úplně cizího prostředí,“ popsal vedoucí odboru školství na zlínském magistrátu Milan Smola.

Ministerstvo doporučuje, aby se žák seznámil s prostředím

Znění zákona vychází vstříc například rodičům dětí, které by proceduru v přítomnosti většího množství dalších lidí těžko snášely. Podle ombudsmanky Aleny Šabatové je přítomnost dítěte u zápisu právo, nikoliv povinnost.

Tato informace se nyní znovu objevila v souvislosti s tím, jaké údaje mohou ředitelé po rodičích požadovat. Některé školy z jiných regionů totiž zjišťovaly to, zda dítě nemá problémového sourozence.

Šabatová navíc oznámila, že rodič nemusí nechat dítě testovat. Ředitelé základních škol ale tento výraz v souvislosti se zápisem odmítají.

„O test tady v žádném případě nejde. Učitelka si s dítětem povídá o věcech, které přirozeně vyplynou ze situace. Třeba o oblíbeném jídle, jestli rádo maluje. Rozhodně dítě neuvádí do stresu,“ ujistil Dvořák.

Za fyzickou přítomnost dětí u zápisu se přimlouvá i ministerstvo školství.

„Doporučujeme, aby se budoucí žák seznámil s prostředím školy a aby se rodičům dostaly potřebné informace,“ reagoval jeho tiskový odbor na dotaz MF DNES.

Zlín a Vsetín mají on-line zápis

Situaci ve Zlíně a letos nově i ve Vsetíně výrazně zjednodušuje elektronický zápis. Rodiče mají možnost vyplnit potřebný formulář v předstihu a beze shonu. Web také umožňuje objednat se na konkrétní čas a zkrátit dobu čekání ve škole. Dětem to uleví.

„Mohou ten čas strávit u pohádky nebo s rodiči v tělocvičně, je ale lepší, když čekají co nejméně,“ zmínil Dvořák.

Ve Zlíně aplikaci poprvé testovali loni, kdy také upravili spádové oblasti jednotlivých škol, aby nevznikal přetlak. V minulosti se na dvou zlínských základních školách musely děti vybírat pomocí losu. Metoda je to sice běžně využívaná a v zásadě spravedlivá, ale nezohledňuje třeba to, zda má budoucí prvňák ve škole starší sourozence.

Mohlo se pak stát, že rodiče měli dvě děti a každé na jiné škole, což je pro ně komplikace. Proto se chce magistrát příště losování vyhnout. I letos se spádové oblasti měnily, ale jen nepatrně. Podrobný seznam je k dispozici ve školkách, školách, na úřední desce i adrese pro elektronický zápis.

„Míst, kde se dají zjistit spádové oblasti, je dostatek,“ řekl Smola.

Systém už je spuštěný, rodiče mají na registraci prvňáků čas do 5. dubna. Následující den se konají zápisy přímo ve školách.

Ve Vsetíně elektronický zápis testují poprvé. Aplikace je obdobná jako ve Zlíně a nabízí veškeré potřebné informace. Fyzický zápis mají školy naplánovaný od 3. do 5. dubna.

V Uherském Hradišti se koná 5. a 6. dubna přímo ve školách, v Kroměříži 10 a 11. dubna.