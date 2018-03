Objevený barokní most u zámku v Holešově překlene nová konstrukce

Když se totiž před dvěma lety propadla vozovka současného mostu, objevili pod ním ještě jeden, původní most z období raného baroka (viz též Praskající vozovka odkryla u zámku neporušený most z raného baroka).

A protože je vzácně zachovaný, řešili od té doby problém, jak jeden most opravit a druhý zpřístupnit lidem.

„Postavíme nový vrchní most, který jej opět skryje, ale dolů povede točité schodiště a historický most zahrne zámek do prohlídkového okruhu. Byl totiž v uzavřeném prostoru 200 let, a kdybychom ho nechali odhalený, mohl by se rozpadnout,“ vysvětlil městský historik Karel Bartošek.

Dalším důvodem je, že si starou stavbu k hnízdění vybrali netopýři, konkrétně vrápenci. Se začátkem prací se tak musí počkat, až vyletí z hnízd, teprve pak se může začít s opravou kleneb původního mostu, které je potřeba stabilizovat.

Zvažovali i možnost postavit vrchní most prosklený, to by ale znamenalo obrovské náklady.

Práce by měly začít už na jaře a zasáhnou i turistickou sezonu, během které bude omezený přístup do zámku z čelní strany. Další je ale ze zámeckého parku, zásadní komplikace to tedy nepřinese.

Původní most pochází ze 17. století a odborníci jej řadí mezi pět nejstarších na Moravě.