Vsetín zažije rekordní léto, na vylepšení a opravy škol jde 100 milionů

„Chceme co nejvíc využít dotační peníze na to, abychom měli budovy opravené a nemuseli je platit z městského rozpočtu,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová.

Strategie se radnici vydařila. Na největší akci, kterou je vybudování přírodovědných tříd, školních dílen a zahrad, získala 55 milionů z celkových 60.

Na zateplení fasády, výměnu oken a opravu střechy školy v Rokytnici zase dostala více než třetinu z potřebných 30 milionů korun.

To jsou rozpočtově nejnáročnější akce, další už se pohybují podstatně níž – od 150 tisíc do 5,5 milionu korun.

Vůbec největší částka se týká akce Řemeslo má budoucnost. Ta vrátí do základních škol Sychrov, Luh, Ohrada a Trávníky technické dílny a pozemky. Také se díky ní zlepší vybavení tříd pro přírodovědu, fyziku a chemii. Vzniknou například centra polytechnického vzdělávání a digitální tiskařské laboratoře. Žáci budou mít k dispozici nejmodernější výpočetní techniku, včetně 3D tiskáren.

Dotaci mělo město slíbenou už před několika měsíci, protože se ale zdržela její administrace, začne se ve školách stavět až během léta.

„U nás ve škole bude nový ateliér řemesel pro keramiku a pracovní činnosti, cvičná kuchyně nebo třeba učebna robotiky,“ naznačil ředitel ZŠ Sychrov Michal Molek.

Mimo prostory pro výuku škola počítá i s bezbariérovými toaletami a instalací schodolezu, aby se imobilní žáci mohli pohybovat mezi poschodími.

Vysoutěžené ceny jsou vyšší

Zřejmě největší radost mají z naplánovaných investic školáci v Rokytnici. Prodlouží jim totiž prázdniny, vysvědčení si vyzvednou o týden dřív.

Práce začaly v předstihu a budovu už nyní kryje lešení, během prázdnin ji čeká kompletní zateplení, výměna oken a oprava střechy.

„Mělo by se vše stihnout tak, aby výuka začala v září v běžném termínu. Pokud by se něco zpozdilo, byl by to třeba den či dva,“ doplnila Hlaváčová.

Celkem je na seznamu 12 stavebních akcí, dvě z nich se týkají základní školy Ohrada. Tam míří peníze z projektu Řemeslo má budoucnost, zároveň ale i dalších 4,5 milionu. Díky nim zrekonstruují střechu či rozvody vody a opraví běžeckou dráhu na hřišti.

Většina prací už je vysoutěžená, ačkoliv to bylo letos obtížnější než jindy. Stavební firmy mají tradičně přes léto hlavní sezonu a navíc se na stejné období soustředí každoročně veškeré školní opravy.

V tomto roce se k tomu přidal ještě nedostatek pracovních sil a skutečnost, že města a obce hospodaří s více penězi, a tedy se mohou pouštět do staveb.

„Letos jsou vysoutěžené ceny vyšší u některých akcí o deset procent. Nám se ještě podařilo udržet se v rozpočtových částkách, ale je to problém,“ konstatoval starosta Jiří Růžička.

V minulosti přitom platilo, že soutěž srazila rozpočet i o pětinu. To už letos není pravda. Například o rekonstrukci kuchyně v mateřské škole Na Kopečku se ucházela jen jediná společnost. Jde přitom o zakázku za 5,5 milionu korun.

„Jsme vděční i za tu jednu firmu. Kdyby se nepodařilo dotace proinvestovat, museli bychom je vracet a tomu se chceme vyhnout,“ podotkla Hlaváčová.