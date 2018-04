Děti kouřily marihuanu, ve škole ji také prodávaly. Problémy řeší i jinde

„Upozornili nás rodiče, kteří skupinku potkali. Na základě toho jsme pak zjistili, že dva z žáků u sebe mají ve škole marihuanu, kontaktovali jsme proto policii,“ shrnul ředitel školy Josef Jurnykl.

„Chtěli jsme ochránit absolutní většinu žáků, kteří drogy neužívají,“ dodal.

Na případ se přišlo koncem března, škola aktéry potrestala trojkami z chování, tedy nejhorší možnou známkou. Jde o žáky od sedmého do devátého ročníku.

„V případu figurují tři mladiství a pět nezletilých. Děti nejen že rozdávaly, ale i prodávaly svým vrstevníkům marihuanu. Tohoto se všichni dopouštěli v blízkosti i uvnitř školy,“ popsala policejní mluvčí Milena Šabatová.

Dospělým by za takový čin hrozilo až pětileté vězení, mladiství, tedy děti od 15 do 18 let, mohou za mřížemi strávit polovinu doby.

„Distribuce i samotné držení marihuany je postihováno poměrně přísně,“ potvrdila Šabatová.

Vyšetřování případu ještě není u konce, jakmile jej policie uzavře, zamíří k soudu. Průběžné informace ale nejsou, i vzhledem k věku školáků, veřejné.

Odborník: Děti užívající návykové látky jsou na každé škole

Jakkoliv odborníci postup školy chválí, ta eviduje i opačné reakce. „Čelíme pomluvám a dezinformacím, které rychle narůstají,“ uvedl ředitel školy.

Případ by měl vzbudit širší diskusi o tom, jak školy ve Zlínském kraji k drogové problematice přistupují. Je totiž prakticky nemožné zjistit, jak často žáci základních škol ve Zlínském kraji drogy užívají či distribuují mezi spolužáky.

Ve statistikách se častěji objevují školáci, kteří pijí alkohol. Zároveň je ale prakticky nemožné věřit, že se případy podobné tomu ze Starého Města nedějí.

„Hrajeme si na schovávanou, pokud se domníváme, že se problematika zneužívání návykových látek vyskytuje jen na těch školách, které ji řeší,“ upozornil Alan Navrátil, jenž ve zmíněné škole pracuje i jako metodik prevence.

„Je veřejným tajemstvím, že se prakticky na všech školách vyskytuje byť minimální procento uživatelů, a je tedy logické, že musí návykové látky někde získat,“ dodal.

Za pravdu mu dává celostátní statistika drogové problematiky. Z ní je patrné, že Zlínský kraj se dlouhodobě drží na celostátním průměru. A že věk, kdy mladí lidé s marihuanou experimentují, odpovídá osmé a deváté třídě základní školy.

Velmi často se ale takové experimenty jednotlivců schovají za poruchy chování, aniž by vyšlo najevo, co je ve skutečnosti podněcuje. Pak se nedostanou ani do statistik úřadů.

Z jejich pohledu pak jde jednoznačně o ojedinělý případ, jak potvrdilo ředitelství policie, krajský protidrogový koordinátor i oddělení sociální a právní ochrany dětí.

Na sociálním odboru neřešili podobný případ v Uherském Hradišti, kam Staré Město spadá, ani v osmdesátitisícovém Zlíně.

Za školu se postavil i starosta

Rodiče, kteří přišli na to, že jejich dítě experimentuje s drogami, se čas od času obrací na společnost Podané ruce či linku SOS. I to je ale spíš sporadické. „Do roka jde asi o deset případů,“ potvrdil vedoucí linky Pavel Bráblík.

Školy mají jen omezené možnosti, jak drogy ve třídách odhalit. Rodiče sice dávají souhlas a případným testováním svých dětí, drogy schované v aktovkách se tím ale neřeší.

„Navíc na některých školách chybí kvalitní preventivní programy. Dělají se jednorázové akce, přednášky, ale jednotný postup u nás není,“ zhodnotil vedoucí oddělení odborných služeb společnosti Podané ruce Vladimír Kaška.

Jak postupovat, když už má škola podezření, popisuje metodika ministerstva školství. Té se ve Starém Městě drželi. A také zdravého rozumu.

„Neznám detaily, ale podle všeho se vedení školy zachovalo správně. V tomto věku to může děti zachránit od daleko větších problémů,“ reagoval krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.

Vychází z vlastní zkušenosti, v letech 1996 až 2002 totiž učil na základní škole v Bánově.

„Měli jsme ve škole žáka, který kouřil marihuanu, i on dostal trojku z chování. Po letech přiznal, že už tehdy měl blízko také k tvrdým drogám a že jsme ho zastavili,“ popsal.

Za vedení staroměstské školy se postavil také starosta Josef Bazala.

„Vzali to za dobrý konec. Je to velká škola, spádová pro okolní obce a je nutné takové problémy podchytit co nejdříve,“ mínil.