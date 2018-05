Sanitky museli mít záchranáři při mrazu stále nastartované, brzy to skončí

„Hodně výjezdových stanic po celém kraji máme rekonstruovaných a tato výjezdová základna už nevyhovuje požadavkům na provoz ani kapacitně,“ podotkl hejtman Jiří Čunek.

Záchranáři sídlí v nájemních prostorách polikliniky a nemají k dispozici místo, kam by se mohli rozšiřovat a doplňovat své vybavení.

„Sanitní vozy parkují venku, v zimě je to hodně nepohodlné a hrozí zamrznutí zdravotnického materiálu. Auta musejí být při velkých mrazech nastartovaná, což není v pořádku z hlediska ekologie, ale když to neudělají, tak zase berou pacienty do studeného vozu, což také není dobré,“ doplnil Čunek.

Proto Zlínský kraj hledal vlastní prostory, do kterých by záchranáře přesunul. Jako nejlepší řešení vybrali rekonstrukci bývalých dílen průmyslovky, kde se také rozšíří prostory pro garáže sanitních vozů i aut pro případ hromadných neštěstí.

Podle Čunka budou i z této základny dodržené všechny dojezdové časy na všechna místa, která pod otrokovické záchranáře spadají. Blízko je i výjezd na dálnici, což byl také jeden z důvodů výběru tohoto místa.