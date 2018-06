Zakázky jsou, šičky scházejí, výrobce obuvi proto otevře dílnu na Ukrajině

Prabos vstoupil na burzu Výrobce obuvi ze Slavičína Prabos plus se letos rozhodl vstoupit na burzu. Peníze půjdou na částečné pokrytí úvěrů firmy, což je necelých 50 milionů korun, a také na její rozvoj. „Nemáme problém se získáváním úvěrů, jenže podmínky bank se mi úplně nelíbí. Musím zastavovat svůj soukromý majetek, což bych chápal před šesti lety, kdy byl Prabos v horší situaci. Teď už se mi to zdá jako neopodstatněné,“ řekl spolumajitel firmy Jaroslav Palát. Firma se nyní rozhodla zpřístupnit své akcie i menším investorům a přistoupila na nabídku denního obchodování na RM-Systému, kde se začala obchodovat od tohoto týdne. Společnost, která v květnu vstoupila na nový trh Start pražské burzy, to oznámila v tiskové zprávě. Prabos zároveň sníží na pětinu velikost lotu v aukčním systému na pražské burze. Akcie se tak budou na trhu Start obchodovat zhruba od 50 tisíc korun. Na trh Start, který je určen pro malé a střední podniky, vstoupila jako jedna z prvních firem 15. května. Mezi nové investory byl umístěn pětiprocentní podíl společnosti v hodnotě přes 22 milionů korun. Prabos již v květnu oznámil, že je rozhodnut nabídnout zbývající akcie do maximálně 15procentního podílu na společnosti, tedy za dalších 38 milionů korun při ceně 400 korun za akcii. „Již před vstupem na pražskou burzu jsme cítili velký zájem o akcie ze strany menších investorů, pro které byla minimální investice 250 tisíc korun příliš vysoká,“ uvedl Palát. Společnost podnikla potřebné kroky i na pražské burze, kde se bude s akciemi obchodovat v aukčním systému s menšími loty. Ty byly sníženy z 625 kusů akcií na pětinu, tedy na 125. „V prvním kole úpisu byly akcie upsány s významným diskontem téměř 26 procent. Očekávám, že si nyní cena akcie začne žít svým vlastním životem a pozvolna poroste k naší doporučené ceně 538 korun,“ odhadl František Bostl, ředitel poradenské společnosti Starteepo, která je manažerem úpisu akcií Prabosu.