Vsetínské interně chybí lékaři, dočasně se musí zavřít

9:38 , aktualizováno 9:38

Internímu oddělení Vsetínské nemocnice chybí lékaři. Až do 8. října je proto omezený provoz příjmové ambulance. Fungovat bude pouze do 15 hodin a nikoliv i přes noc jako dosud. Akutní pacienty bude vozit záchranná služba na interní oddělení do Zlína nebo do Valašského Meziříčí.