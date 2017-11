Manželé se na chatě pohádali, žena svého muže zavraždila nožem

Incident se odehrál v rekreační chatě v malé obci na Vsetínsku v sobotu odpoledne. Manželé, kteří bydlí trvale ve Vsetíně, spolu trávili víkend na rekreační chatě v nedaleké vesnici.

„Kolem páté hodiny odpoledne mezi nimi došlo k hádce, při které jednašedesátiletá žena bodla několikrát kuchyňským nožem do hrudníku svého pětapadesátiletého manžela, který upadl do bezvědomí. Přivolaný lékař rychlé záchranné služby po neúspěšné resuscitaci konstatoval smrt,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Podle zjištění vyšetřovatelů byli oba manželé v době incidentu ovlivněni alkoholem. Manželé byli podle policistů v chatě v osudnou chvíli sami. Žena na místě po činu zůstala a sama pak přivolala pomoc.

Třetí letošní dokonaná vražda v kraji

Jednašedesátiletou ženu policisté na místě zadrželi a odvezli do policejní cely. Den po události ji vyšetřovatelka krajské kriminální policie obvinila ze zvlášť závažného zločinu vraždy a zároveň podala státnímu zástupci podnět na návrh na vzetí do vazby. Soud bude o vazbě rozhodovat v následujících hodinách.

Ženě hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody od deseti do osmnácti let. Letos je to ve Zlínském kraji třetí dokonaná vražda.

V dubnu osmatřicetiletý muž v restauraci v Bezměrově na Kroměřížsku ubodal o osm let mladší bývalou přítelkyni (psali jsme o tom v článku Vrah servírky neunesl rozchod).

Na konci září pak osmadvacetiletý muž ve Starém Městě na Uherskohradišťsku ubodal tříletou dceru a těžce zranil pětiletého syna. Sám se pak neúspěšně pokusil o sebevraždu (podrobně v článku Muž ubodal malou dceru z pomsty, tvrdí místní).