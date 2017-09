Muž ubodal malou dceru z pomsty, tvrdí místní. Syn je mimo ohrožení života

Z vraždy a pokusu o vraždu je podezřelý osmadvacetiletý muž. Vzhledem k tomu, že se zločinu dopustil na dvou osobách, navíc na dětech mladších patnácti let a zvláště surovým nebo trýznivým způsobem, hrozí mu za to podle policistů vězení na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

„Muž v bytě ve Starém Městě nožem napadl své dvě nezletilé děti, přičemž jedno dítě usmrtil. Druhé skončilo se zraněním v péči lékařů a je mimo ohrožení života,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Podezřelého muže transportoval po činu vrtulník do nemocnice na lékařské vyšetření, protože se pokusil o sebevraždu. V současné době je v péči lékařů a není schopen účasti na úkonech trestního řízení.

Na vše přišla až žena po návratu z práce

Lidé ze sousedství mluví o tom, že muž se vraždou dětí chtěl pomstít své manželce.

„Rozvádějí se. Paní si údajně našla jiného,“ sdělil iDNES.cz jeden z místních.

Muž děti pobodal zřejmě už krátce po čtvrtečním poledni, kdy byl údajně s dětmi doma sám. Deník Blesk uvedl, že sousedka bydlící ve stejném patře v tu chvíli sice zaslechla dětský výkřik, nevěnovala mu ale pozornost.

Mrtvou dcerku, zraněného syna a opodál manžela, který se neúspěšně pokusil o sebevraždu pomocí prášků, tak našla až po několika hodinách matka, když se vrátila domů z práce.

„Kriminalisté ve čtvrtek provedli důkladné ohledání místa činu, v současné době provádí výslechy a další procesní úkony. Motiv a okolnosti vraždy a pokusu o vraždu jsou předmětem dalšího šetření. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování není možné v této chvíli podrobnější informace zveřejnit,“ poznamenala policejní mluvčí.

Jde o letošní druhou dokonanou vraždu ve Zlínském kraji. V dubnu osmatřicetiletý muž v restauraci v Bezměrově na Kroměřížsku ubodal o osm let mladší bývalou přítelkyni (více zde).