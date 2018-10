Změní Zlín primátora a zvedne se ODS? Odpovědi přinesou volby

1 Bude Adámek znovu, tentokrát potřetí primátorem?

Nikdo z novodobých primátorů po roce 1989 nedokázal obhájit svoji pozici. Podařilo se to jen Miroslavu Adámkovi (STAN), který se pokusí své působení v čele města prodloužit už na dvanáct let, čímž by překonal i Tomáše Baťu, jenž Zlín řídil devět let. Jeho účinkování v čele města ale ukončila tragická nehoda.

„Existuje nepsané pravidlo, a to zkusit obhájit. Samotného mě zajímá, jak lidé naši čtyřletou, respektive osmiletou práci vnímají,“ naznačil Adámek.

V komunálních volbách v letech 2010 a 2014 získal nejvíce preferenčních hlasů, nejprve ještě jako málo známý skoro osm tisíc, potom už jako primátor přes devět tisíc.

V obou případech to bylo suverénně nejvíce ze všech. Ale v květnových doplňujících senátních volbách na Zlínsku se překvapivě jako favorit nedostal ani do druhého kola, což může ledacos naznačovat. K tomu, aby Adámek zůstal třetí volební období primátorem, by hnutí STAN muselo volby zřejmě opět vyhrát. Bude to však mít těžší než dříve kvůli větší konkurenci.

2 Uspějí nové subjekty?

Dosud nikdy nebyla ve Zlíně taková konkurence politických stran a hnutí, které mohou reálně uspět. Jsou zde nové ambiciózní projekty jako třeba Nový Impuls pro Zlín, koalice Soukromníků, Nezávislých a Svobodných či Hnutí Zlín 21.

Všechny mají zájem o nejvyšší posty na radnici, což dokazují i tím, že na kampani rozhodně nešetří. „Máme ambici volby vyhrát. Pokud dostaneme silný mandát, jsem připraven být primátorem,“ neskrývá lídr Zlín 21 Čestmír Vančura.

SPD Tomia Okamury a Piráti zase chtějí navázat na úspěch z posledních parlamentních voleb, v nichž skončili na třetím a čtvrtém místě, a poprvé se dostat do zlínského zastupitelstva. Nejlépe pak rovnou do vedení města. „Pokud chceme některé věci změnit, musíme se dostat do vedení radnice,“ uvědomuje si lídr Pirátů Jiří Jaroš.

„Myslím, že na dvojciferný výsledek můžeme klidně dosáhnout,“ doufá jednička SPD Stanislav Skála.

3 Zvedne se ODS?

Uspět chce také tradiční strana ODS, která se na vedení města podílela skoro dvacet let a v roce 2006 získala 37 procent hlasů. Před čtyřmi lety ale propadla a nedostala se ani do zastupitelstva. Teď se tam chce, nebo spíše musí vrátit, pokud hodlá být ve Zlíně relevantní politickou silou. Postarat se o to má stejný lídr jako před čtyřmi lety – Miroslav Chalánek.

„Minulé volby se konaly v období hluboké celorepublikové krize ODS. Tudíž se domnívám, že neúspěch nebyl pouze odrazem mé volitelnosti,“ doufá Chalánek.

Je jediným politikem v první desítce kandidátky ODS, který má zkušenosti ze zastupitelstva. Na devatenáctém místě je i bývalá primátorka Irena Ondrová.

Před čtyřmi lety se do zlínského zastupitelstva nedostala ani TOP 09, která si však poradila jinak - její lidé jsou na kandidátce STAN, první ale až na jedenáctém místě.

4 Potvrdí ANO dominanci?

Na celorepublikové úrovni ANO válcuje svoji konkurenci a totéž chce dokázat i ve Zlíně. Před čtyřmi lety hnutí pod lídrem Patrikem Kamasem nedopadlo tak, jak si představovalo, když získalo necelých patnáct procent hlasů a skončilo druhé. Teď je jedničkou Roman Kaňovský, který dosud v žádných volbách nekandidoval. Otázkou je, zda sázka na relativně neznámého lídra vyjde.

„Zatímco jiné strany možná mají ve svém čele známější lídry, my sázíme na týmovou práci,“ naznačil Kaňovský. „Myslím, že jsem dynamický člověk s dostatkem zkušeností na to, abych takovou funkci dokázal zvládnout,“ řekl k tomu, zda by se chtěl stát primátorem.

Hnutí ovšem může stále spoléhat na to, že jméno jejího předsedy a premiéra Andreje Babiše táhne.

5 Zastaví ČSSD svůj pád?

Zatímco ODS má to nejhorší zřejmě za sebou, ČSSD se potýká s vleklou krizí. Ve Zlíně se ji strana pokusí zastavit nezvykle s lídrem nestraníkem Michaelem Javorou, který je politickým nováčkem. Pouze před dvěma lety v krajských volbách neúspěšně kandidoval za SPD. „Chceme ukázat, že město jde vést jinak,“ hlásá Javora.

První dva muži z minulé komunální kandidátky Vlastimil Drtil a Roman Vaigel letos v dubnu rezignovali na posty zlínských zastupitelů a odmítli se dál politicky angažovat. Sociální demokraté tak museli narychlo hledat lídra.