Ve Vsetíně udělají volební místnost v kostele, jiná možnost není

„Zvažovali jsme, jestli se toto místo pro volby hodí, a nevidíme v tom žádný problém. Místnost je na chodbě budovy, nikoliv přímo v modlitebně,“ řekl starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).

Najdou se ale i kritické hlasy. „Je to diskriminační, řada lidí nyní přemýšlí, zda k volbám vůbec jít. Umístění volební místnosti v kostele či jakémkoliv jiném duchovním místě vytváří tlak zejména na osoby s odlišným náboženským vyznáním nebo ateisty. Podle mě je to nebezpečný precedens. Nemám vůbec nic proti církvím, ale do duchovních prostor volby nepatří,“ uvedl vsetínský zastupitel Roman Kalabus (ODS).

Faktem ovšem je, že zákon o volbách žádné omezení volebních místností z důvodu možného propojení s některými politickými stranami neřeší.

V Horní Jasence se obvykle volilo v místní restauraci Moštárna. Volební místnost byla ve druhém patře a podle radnice už nevyhovovala, hlavně starší lidé se sem po úzkých schodech obtížně dostávali.

Provozovatelka podniku navíc dala ke konci léta výpověď z nájmu a nebylo jasné, jestli v budově bude fungovat topení, voda a elektřina. Proto Vsetín hledal jiný prostor a obrátil se na církev, která má k dispozici opravenou modlitebnu.

„Nijak jsme o to neusilovali a nic pro to nedělali. Město nás oslovilo, my jsme to probrali a usoudili, že nás to nijak neomezí. Jestli v tom někdo vidí nějakou spojitost, tak je to jeho názor, ale tady je bezbariérový vstup a celý prostor je důstojnější, bez ohledu na to, jestli je to kostel, nebo ne,“ popsal správce sboru a kazatel Tomáš Pospíchal.

V kostele je i nový výtah pro bezbariérový přístup a nechybí u něj velké parkoviště.