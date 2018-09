Lidé by měli vědět, kolik politik bere a co udělal, říká lídr Pirátů

„Při posledních parlamentních volbách jsme měli ve Zlíně osm procent, náš kandidát letos v květnu v doplňujících senátních volbách na Zlínsku získal devět procent. Myslím si, že by se Piráti mohli přehoupnout přes desetiprocentní hranici,“ doufá 44letý Jaroš.

Neuškodí vám hodně to, že dvojka vaší kandidátky Jakub Stacke byl policií zadržen, protože stříkal graffiti na domy ve Zlíně?

To nám samozřejmě uškodí. Do dneška nemám pro jeho chování logické vysvětlení. Je hodně špatné, když se snažíte něco dělat, pracujete na kampani a pak vám někdo takto vrazí dýku do zad. Dobré je snad jen to, že jsme to rychle vyřešili a že on zaplatí způsobenou škodu. Pevně věřím, že i přes tento exces se do zastupitelstva dostaneme.

Máte jistotu, že mezi Piráty ve Zlíně už nemáte žádného člena, který by vás mohl něčím podobným překvapit? Dá se takovým věcem zabránit třeba tím, že si budete členy více „lustrovat“?

Takové věci jako u Jakuba jsou podle nás neodhalitelné. Po více než roce spolupráce to bylo nemilé překvapení pro nás všechny. O této jeho „zálibě“ nevěděl ani nikdo ze služebně starších Pirátů. Nějaké hlubší lustrace pomohou najít například rysy chování, firemní vazby, podnikatelskou či trestní historii, ale něco podobného, kdy člověk koná absolutně potají a sám, velmi těžko. Člověk s takovým tajemstvím se může objevit v jakémkoli kolektivu a nezjistíme to, dokud se to neprovalí. Ruku do ohně můžete strčit možná za nejlepší přátele. Může každý z nás s jistotou říct, že nějaký kolega v práci třeba nikdy neujel od nehody nebo jiný nekrade dřevo v lese? Asi těžko.

Jiří Jaroš Narodil se v roce 1974 ve Zlíně. Vystudoval Informační technologie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde posledních třináct let pracuje jako IT technik. Příznivcem Pirátů je dva roky, členem strany devět měsíců. Působil jako profesionální fotbalista ve Zlíně, dnes nastupuje v nižší soutěži za Mladcovou. Mezi jeho koníčky patří cestování, knihy a počítačové hry. S přítelkyní má dceru a dva syny.

Myslíte si, že jste dostatečně známá osobnost, abyste nalákal voliče, nebo budou lidé volit aktuálně populární značku Pirátů?

Žiji ve Zlíně přes 40 roků. Studoval jsem tady, hrál fotbal. Mám tady spoustu známých a kamarádů. Hodně lidí mě zná. Současně si myslím, že lidé budou volit také značku Pirátů. Pokud chceme některé věci změnit, musíme se dostat do vedení radnice.

Opět sázíte na transparentnost. Třeba rozklikávací rozpočet města je nedostatečný?

V rozpočtu města se dnes na internetu dozvíte například to, že 16 milionů korun jde hokejovému klubu. Ale jak byly tyto peníze použité, už nikdo neví. My bychom zveřejnili i faktury, řekněme od 5 tisíce korun výše. Chtěli bychom také, aby byly na webu všechny informace o dotacích a darech, které město dává a dostává. Požadovali bychom majetkové přiznání politiků a zveřejnění odměn politiků, kteří sedí v dozorčích radách a představenstvech městských firem. Lidé by měli vidět, kolik politik bere a co udělal. Musí dokázat, co se mu podařilo.

Proč je toto téma pro Piráty tak důležité? Není to jen formální stránka věci, přičemž schází hutnější obsah?

Transparentnost je základ, bez kterého se důvěra v politiku a politiky nezvýší. Je to nejlepší prevence proti korupci. Když lidé vidí, kam peníze jdou a kdo podepisuje faktury, tak se její možnost snižuje. Kdyby to tak fungovalo před patnácti lety, tak by se zlínské vodárny nepřevedly francouzskému koncernu. A také platí, že jestliže zvolený zastupitel nakládá s penězi, které ze svého platu odvedli obyvatelé města, ti pak mají právo vědět, kde skončily. Následně to platí i o výběrových řízeních, ve kterých má být podle předem jasných pravidel vybrán nejlepší návrh, ne firma kamaráda jednoho z politiků. Hlavním hmatatelným obsahem transparentnosti je úspora peněz.

Piráti budou prosazovat eGovernment. Co to bude ve vašem případě znamenat?

Jde o to, že občané budou moci s úřady komunikovat elektronicky. Nebudou muset chodit za úředníky s vyplněnými lejstry, ale všechno si vyřídí i z domova z chytrého telefonu nebo z notebooku. Pošlou potřebné podklady a pak si vyzvednou na úřadě jen „výsledek“. Ať už jde o občanské i řidičské průkazy či dotace.

Chcete také otevřená výběrová řízení zaměstnanců a dodavatelů. Radnice ale tendry na dodavatele standardně zveřejňuje.

Je třeba, aby se o zakázkách dozvědělo ještě více firem a byla větší konkurence, což by mohlo vést ke snížení ceny zakázky. Proto by je město mělo oslovovat i přímo, rozesílat jim nabídky, shánět je. Klidně i firmy z jiných krajů.

Proč navrhujete, aby se zlínské zastupitelstvo scházelo odpoledne?

Moc lidí z řad veřejnosti dnes na zastupitelstva nechodí, protože jsou dopoledne v práci. Proto by zasedání mohla začínat ve tři hodiny odpoledne. Když budou zastupitelé jednou za šest sedm týdnů jednat do desíti večer, nic hrozného se nestane. Věřím, že by s tím mohli souhlasit.

Hodláte rozšířit wi-fi na větší část území města. Kde to má být přesně?

Lidé by si v anketě sami rozhodli, kde všude wi-fi má být. Podle mě by mělo být pokryté centrum města, parky, zastávky, autobusové a vlakové nádraží. Na zavedení bezplatného připojení na wi-fi bude možné získat evropské dotace.

Chcete upravit fungování veřejného osvětlení. Jak?

Je možnost regulovat pouliční světla tak, aby svítila intenzivně jen v době, kdy tam někdo půjde, a ne aby svítila do oken domů. Funguje to tak třeba v Amsterdamu. Nebyla by to velká investice, v podstatě jde o instalaci čidla do veřejného osvětlení. Nakonec by to znamenalo úspory energie.

Jak hodnotíte práci vládnoucí koalice STAN a ANO?

Scházely investice do rozvoje města. Opravovala se dětská hřiště či cesty a stavěly cyklostezky. Řešily se drobné věci na úkor větších.