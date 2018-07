Zlínské vodárny dají za nový dispečink miliony, pak jej pronajmou

Vedení Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK) to prezentuje jako nové srdce vodáren, které zlepší servis lidem a fungování vodáren. Nový dispečink má stát zhruba 15 milionů korun s tím, že v provozu bude od roku 2020.

„Dispečink je z mnoha pohledů zastaralý. Je třeba ho obnovit, protože je to řídicí centrum vodárny, na které je napojeno asi sto vodárenských objektů,“ přiblížil předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

VaK dispečink po jeho dokončení pronajme Moravské vodárenské, která je součástí koncernu Veolia a vodárny se zisky provozuje.

A to se některým kritikům nelíbí. Podle nich VaK nemá na nový dispečink peníze a vlastně tím jen zvýší komfort Moravské vodárenské.

„VaK dnes s vodou nehospodaří, tak nevím, proč by měl investovat do něčeho, co nepotřebuje. Pouze vydá velké peníze, které pak bude dlouho dostávat zpět. Takhle se nechová nikdo s péčí řádného hospodáře,“ míní zlínský senátor Tomáš Goláň, který kritizuje i současný model provozovaní vodáren.

Zlínský náměstek: Je to posílení naší pozice vůči Veolii

Město Zlín, které je největším akcionářem VaK, výstavbu nového řídicího centra a jeho následné pronajmutí koncernu hájí.

„Dispečink je důležitý pro kvalitní službu občanům. VaK na to peníze sehnal efektivně, když prodal svůj nepotřebný majetek,“ řekl náměstek zlínského primátora Patrik Kamas.

Kdyby si dispečink postavila Moravská vodárenská, podle něj by se pak snížil nájem a VaK by neměl tuto důležitou část podniku pod svou kontrolou.

„Tento krok může kritizovat jenom někdo, kdo nechce, aby město Zlín, případně VaK, posílil svoji pozici vůči Veolii,“ je přesvědčený Kamas.

„Rozhodnutí, že řídicí centrum bude VaK, považuji za naprosto strategické,“ souhlasí Březík. „Nepřipouštím jiný výklad tohoto kroku, než je ochrana VaK. Nápad, že VaK dispečink nepotřebuje, protože ho neprovozuje, je nesmysl. To bychom pak mohli říci o potrubí či čerpacích stanicích,“ dodal.

Starosta Otrokovic: Věřím, že nový dispečink je nutný

V současné době se vede několik soudních sporů o to, zda Moravská vodárenská provozuje vodárny oprávněně. Vrchní soud už dříve vynesl verdikt, že klíčová valná hromada VaK v roce 2004, na níž se schvaloval prodej části podniku (na což navazovala smlouva o pronájmu), byla neplatná (viz též Soud rozsekl spor o vodu ve Zlíně. Chybovala radnice, banka a Veolia).

Jiný soud ale stále ještě nerozhodl o tom, zda jsou klíčové smlouvy o prodeji a pronájmu platné či nikoliv (viz též Soud o provozování zlínských vodáren se opět odkládá. Už potřetí).

„Pokud by soudy rozhodly o návratu podniku, tak dispečink je pro tuto věc strategická záležitost,“ domnívá se Kamas.

„Je to zvláštní, když se to zaplatí z peněz VaK a pak pronajme,“ pozastavil se nad tím starosta Otrokovic Jaroslav Budek, který by chtěl současné podmínky provozování vodáren změnit ve prospěch akcionářů, tedy hlavně měst a obcí.

„Nejsem až takový odborník, abych posoudil, zda je nový dispečink nutný. Věřím ale, že je. Nemám pocit, že bych měl kritizovat veškeré kroky, které koná VaK,“ doplnil.

Výše ani délka nájmu zatím nejsou známé

Starosta Želechovic Michal Špendlík s postupem, který už schválilo představenstvo vodáren, nesouhlasí.

„Pokud máme firmu, která provozuje infrastrukturu, tak by měla nový dispečink vybudovat ona. Důležité ale bude, za kolik a na jak dlouho VaK dispečink pronajme,“ upozornil Špendlík.

Březík odmítl sdělit částku i délku nájmu s tím, že to ještě není definitivně dáno a smlouva není podepsaná.

„Máme nějakou představu, ale zveřejňovat ji teď nechci,“ řekl Březík.

Podle něho je klíčové, že bude dispečink vybavený novými počítači a softwarem, který bude ovládat chod vodáren a sledovat mnohem více parametrů.