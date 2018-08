Stovky obcí mají více střádat na opravy potrubí, jinak jim hrozí pokuta

V Bohuslavicích u Zlína lidé neplatí za zpracování odpadních vod žádné peníze. Obec nemá čističku a kanalizační rozvody nejsou všude. Teď ji však ministerstvo zemědělství upozorňuje, že by měla začít poplatky vybírat, aby měla prostředky na obnovu trubek.

Roční příjem od osmi stovek bohuslavických obyvatel by měl podle resortu být necelých 170 tisíc korun. Stojí to v dopise, který dostala starostka obce Jana Puškáčová.

„Zatím jsme nerozhodli, protože máme před podzimními komunálními volbami. Stočné nevybíráme, protože moc kanalizačních rozvodů nemáme,“ přiblížila Puškáčová.

Obec, jejíž obyvatelé platí jen vodné, dává ročně do oprav a nových kanalizačních rozvodů od 200 do 400 tisíc korun podle toho, co je právě třeba aktuálně udělat.

„Nevíte, kdy se co pokazí nebo se propadne nějaký kanál. Určitou částku v rozpočtu na tyto nutné investice máme,“ uvedla.

Ministerstvo zemědělství ale požaduje, aby si každá obec, která vlastní vodohospodářskou infrastrukturu, střádala každý rok na její obnovu. Což pro vesnice s nepříliš velkým rozpočtem v podstatě znamená jediné: zvyšovat vodné a stočné.

„Vlastník by měl přijmout opatření k nápravě zjištěného stavu. V praxi půjde například o upravení kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2019. Tu musejí mít vlastníci vyhotovenou do konce roku 2018,“ předestřel vedoucí tiskového oddělení ministerstva Václav Tampír.

Starosta: Kdo zvolí zastupitele, kteří zvýší vodné a stočné?

Ministerstvo rozeslalo majitelům infrastruktury v Česku asi dva tisíce dopisů. Neřeklo konkrétně komu, ale do Zlínského kraje jich přišla asi desetina z celkového množství.

„I přesto, že se nám zvýšily daňové příjmy, nedělejme si iluze, že jsou obecní rozpočty přefinancované,“ nastínil starosta Doubrav Jiří Šulák, který upozornění také dostal.

„Snažíme se taky nedrásat už tak napjaté rodinné rozpočty. Je navíc otázka, jestli by ještě někdo volil zastupitele, kteří zvýší vodné a stočné. Proto poplatek zatím zvyšovat nebudeme,“ doplnil.

Doubravy podle Šuláka ročně vyčleňují na rozvody zhruba 600 tisíc korun, což je desetina obecního rozpočtu.

„Ministerstvu se to zdá málo, my ale musíme v obci řešit i jiné důležité věci,“ tvrdí Šulák.

Obcím hrozí až stotisícová pokuta

Podle ředitele Svazu měst a obcí ČR Pavla Drahovzala, který je současně starostou Velkého Oseka na Kolínsku, jenž dopis také dostal, je snaha ministerstva zemědělství pochopitelná. Vyplývá to z podmínek dotací, které si vynucují udržitelnost investic, a i když v posledních letech obec žádnou dotaci nečerpala, tak ministerstvo tento princip prosazuje plošně.

„Chápu, že ten, kdo získal dotaci, by měl být tlačen k tomu, aby si generoval prostředky pro obnovu a rozvoj infrastruktury,“ reagoval Drahovzal, který si myslí, že obce, včetně té jeho, se s novou situací budou muset nějak vypořádat.

„Největší úskalí je asi to, že se tento požadavek musí přenést z obecních rozpočtů na obyvatele. A lidi musíme nejdříve přesvědčit o tom, že když si obec díky dotaci vybudovala infrastrukturu, tak by se pak měli formou rozložení nákladů na vodném a stočném podílet na údržbě dotovaného majetku. Změna v myšlení lidí se ale neuskuteční hned, jak si to přeje ministerstvo,“ míní Drahovzal.

Podle Tampíra si vlastníci musejí uvědomit, že žádný majetek není věčný a je třeba ho obnovovat.

„Zdroje financí, které lze použít, jsou zejména ve vodném a stočném, ale existují i jiné. Vlastníci mají i možnost sdružovat se do větších celků, u kterých je předpoklad mnohem efektivnějšího zajištění péče o vodohospodářskou infrastrukturu,“ řekl mluvčí ministerstva zemědělství.

Proto mezi oslovenými většinou nejsou větší vodárny, které si dokážou generovat peníze na opravy snáze než malé obce, jež nejsou jejich součástí.

Do budoucna ale budou muset obce nějak reagovat, protože součástí dopisu, jejž dostaly, je i upozornění, že v případě prokázání přestupku v závislosti na jeho závažnosti může příslušný vodoprávní úřad uložit pokutu až 100 tisíc korun.

„Tím přestupkem by bylo to, že nevytváříme rezervu pro obnovu rozvodů. Příští rok proto asi nějaké stočné zavedeme, když s tím budou lidé souhlasit,“ dodala starostka Bohuslavic u Zlína Puškáčová.