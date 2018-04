Byly to nervy, říkají vlekaři. Nakonec se ale lyžařská sezona povedla

Ještě o víkendu měli na svahu půl metru sněhu. I když kvůli vysokým venkovním teplotám rychle mizí, na Stupavě plánují lyžovat, dokud to půjde. Zůstali v kraji jediní, všechna střediska v okolí už zavřela.

„Každý rok máme otevřeno, dokud je sníh. Uvidíme, dokdy vydrží. Teď už to není o nějakých výdělcích, zákazníků už nechodí moc, ale kdo chce, ještě si tu dobře zajezdí,“ potvrdil majitel areálu Lubomír Orel.

Letošní sezonu si chválí, byť opatrně. „Byla hlavně velice náročná. V listopadu, prosinci i lednu rozhodovalo jen pár dní, kdy nám počasí umožnilo svah připravit. Naštěstí jsme to zvládli a později se to zúročilo,“ vysvětlil Orel.

Podobně hodnotí letošní zimu většina provozovatelů ski areálů v kraji. O přírodní sníh se ve zdejších podmínkách opřít nemohli, teplý leden jim navíc příliš lyžařů nepřilákal. Výrazně to však zlepšila druhá polovina sezony.

„Únor byl mrazivý, dopřál nám perfektní podmínky a z hlediska návštěvnosti to byl silný měsíc. V našem případě ale lednové ztráty nedohnal, a tak končíme pět až deset procent v minusu oproti loňsku,“ popsal Miroslav Maczko, provozovatel areálu Ski Kohútka v Javorníkách.

Vyplatilo se zaměření na rodiny s dětmi

Naopak na Razule ve Velkých Karlovicích očekávají lepší ekonomické výsledky než loni. A to přesto, že sezonu kvůli špatnému počasí začali o dva týdny později než v předešlých letech. Pomohla práce vlekařů, marketingové akce, prodloužení otevírací doby nebo spolupráce s lyžařskými oddíly.

Ukázalo se také, že ve Zlínském kraji, kde není příliš dlouhých a prudkých sjezdovek, se vyplatí zaměření na rodiny s dětmi.

„Velkou roli v návštěvnosti hrála rodinná sjezdovka Horal. Lyžařská škola zde byla po celou zimu vytížená na maximum a rodiče ocenili i vylepšené zázemí s terasou a novým ski bufetem. Zaměření na rodiny s dětmi je pro nás cestou, kterou chceme jít i do budoucna,“ zmínila mluvčí areálu Martina Žáčková. Během sezony se také zúročily investice do sněžných děl a další techniky, která pomůže kopce rychle pokrýt umělým sněhem.

Provozovatelé přiznávají, že v tomto ohledu byli připravenější než v minulých letech. Přitom museli provést spoustu těžkých rozhodnutí, zdali se do zasněžování při hraničních teplotách vůbec pouštět.

„Letos jsme kopec stříkali sněhem natřikrát. To znamená statisíce korun navíc, což se samozřejmě promítne do konečného účtu,“ vysvětloval provozovatel sjezdovky na Trojáku Jakub Juračka. Přes zimu testoval nová výkonnější děla a byl s nimi spokojen.

„Přestože to byly větší nervy a stres než jindy, zažili jsme nakonec povedenou sezonu. Řadu dní jsme měli návštěvnost na hranici kapacity. Nutno říct, že nám zákazníky přihráli i naši sousedé z okolních areálů, kteří to dost podcenili a skoro se u nich nelyžovalo,“ dodal.

Propojením areálů může vzniknout velké lyžařské středisko

Většina vlekařů zavírala areály na přelomu března a dubna. A hned přemýšlejí o tom, co zlepšit pro příští sezonu. Letošní výdělky jim totiž umožní další investice.

„Od ukončení provozu nedělám nic jiného, než že řeším nákup nových děl a rozšiřování potrubního systému. Jsou to nákladné věci, ale vyplatí se,“ mínil Josef Vaníček, jenž provozuje lyžařský areál Rališka v Horní Bečvě.

Do budoucna s ním má velké plány. Rád by prodloužil sjezdovku, aby měřila přes kilometr a propojil ji se sousedním areálem. „V budoucnu by tak mohlo vzniknout jedno z největších středisek v Beskydech. Budou to ale postupné práce, základem je, aby každá sezona byla aspoň taková jako ta letošní,“ uvědomuje si Vaníček.

Do zasněžování chtějí investovat také na Stupavě, na Trojáku plánují doplnit a zkvalitnit personál, v Karolince zase provést několik vylepšení přímo na svahu. Letos tam premiérově otevřeli sjezdovku pro začínající lyžaře a chtějí k ní doplnit další zázemí.

„Rádi bychom tu vybudovali nějakou zábavnou trať pro menší lyžaře a v půlce kopce, kde se sjezdovka nachází, chceme také vybudovat zázemí s občerstvením,“ plánuje Jan Dudek ze zdejšího areálu.

I když z lyžařských svahů za chvíli sleze sníh, neznamená to, že v areálech bude přes letní období mrtvo. Například právě v Karolince zůstává otevřená restaurace pod svahem a plánují tu několik akcí. „Například stavění máje, hasičskou soutěž nebo na podzim cyklistické závody. Bude to tu žít celý rok,“ zmínil Dudek.

Areál na Kohútce zase poskytne zázemí pro cyklistiku, turistiku či nordic walking, na Stupavě pak půjčují šlapací káry. Tradičně nejvíc letních aktivit nabízejí střediska ve Velkých Karlovicích.

„Během dubna otevřeme půjčovnu segwayů a elektrokol i tenisový kurt. Jakmile roztají poslední zbytky sněhu, bude zahájena sezona na golfovém hřišti Horal a dětském venkovním hřišti u hotelu Horal, od května již bude o víkendech otevřen také dětský park Razulák,“ vyjmenovala Žáčková s tím, že to vše doplní ještě řada sportovních a zábavních akcí.