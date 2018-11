Dobrovolníci hledali v Beskydech stopy medvěda, zjistili jen pohyb vlka

Fotopast nízko u země zachytila jezevce, srnky, veverku, divočáka, lišku. A vlka. Ostražité zvíře něco vyrušilo, a proto se na záběru jen mihlo. I tak je ale jasné, že to není velký pes, ale vlk.

Jen chvíli předtím než fotopast otevřeli, stopaři z Hnutí Duha diskutovali nad otisky tlap v blátě lesní cesty. Z jednotlivých stop totiž není možné vlka s jistotou poznat.

„Vlka můžete stopovat prakticky jen na sněhové pokrývce a delší trase, aby se dalo vypozorovat jeho chování v krajině. Samotná stopa je stejná, jako má pes,“ říká vedoucí skupiny Martin Váňa.

Právě on vede budoucí stopaře, v tu chvíli ještě frekventanty víkendového kurzu, do lesa na Soláni. Od pátku do neděle absolvovali sérii přednášek o chování velkých šelem či způsobu, jak zajistit stopu aby byla věrohodná a dalo se s ní dál pracovat.

Školil je mimo jiné ředitel Správy národního parku Malá Fatra Michal Kalaš. I z toho je jasné, že se letos hodně mluvilo o medvědech. Malá Fatra je nejbližší lokalita, v níž medvědi žijí a rozmnožují se. Zřejmě právě odtud pochází medvěd, který škodí na Valašsku a před pár týdny i v Hostýnských vrších.

Do oblasti výskytu medvědího tuláka jde jediná skupina. Ostatní účastníci se rozdělili a vyrazili jinam. Vzhledem k tomu, že nikdo neví, kde přesně se zvíře pohybuje, je ale možné všechno.

„Musíme zkontrolovat fotopast, takže se vydáme tudy,“ ukazuje Váňa do lesů na vrcholu Soláně.

Na případnou obranu s sebou nic nemá. V batohu nese tablet na stažení záběrů z fotopasti, skleněné ampule s lihem pro případný odběr vzorků trusu a fotoaparát.

Říkají mu medvěd chaotik

Zdokumentovaný vlk je dobrý úlovek a ochránci přírody z něj mají upřímnou radost. Ostatně jejich hlavní snahou je, aby lidé vnímali velké šelmy jako vzácné a lesu prospěšné tvory.

Jejich návrat do Beskyd i na jiná území znamená, že je tady zdravá příroda. Navíc zdatně regulují stavy zvěře a třeba medvěd les taky čistí od mršin. Tím brání šíření chorob.

Na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je nyní populace rysa čítající až patnáct jedinců. Dobrou zprávou je, že se tady drží dlouhodobě.

I smečka vlků je zdokumentovaná. Také ti občas působí škody chovatelům hospodářských zvířat, ani zdaleka ale nejdou tak vysoko jako letošní účty za medvěda.

Ten, jenž škodí, přišel v polovině září přes údolí Vranča ze slovenské strany hor. Ochránci přírody ale mají potvrzený výskyt ještě dalšího jedince. Stabilně zde žije nejméně poslední tři roky a přezimuje v Javorníkách.

Podle stop je to dospělé zvíře, žije však skrytě. Tak, jak je to medvědovi přirozené. A dost možná je jich víc.

Tulák má naproti tomu asi tři roky. To je věk, kdy mladí samci opouštějí matku a hledají si vlastní teritorium. Od počátku se nechával vidět a pouštěl se blíž k lidem, než je běžné. Sbíral ovoce, případně rozbil úly a vybral z nich med. Pro medvěda v tomto ročním období to je typické chování. Stal se atrakcí.

Když však zaútočil na ovce, situace se změnila. Nežral je, jen zabíjel. A stále víc. Zatímco dřív se vracel na jedno místo opakovaně, teď je neustále v pohybu.

„Říkáme mu chaotik. Pohybuje se zcela nahodile, není možné to vysledovat,“ líčí jednatel Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí Milan Orálek.

Střelec na medvěda nenarazil

V sobotu s kolegy obnovoval pachové stopy k odchytové kleci. To znamená nabrat pytle se zkaženým masem, v tomto případě jehněčím, vnitřnostmi z jelena a rybami, a tahat je několik kilometrů lesním porostem.

„Strašně zapáchající práce,“ usmívá se Orálek. „K tomu jsme mu ještě vyměnili čerstvá jablka v návnadě a dolili med,“ dodal.

Klec hlídají fotopasti, a tak se s jistotou ví, že medvěd je prakticky poslední, kdo ještě nepřišel. Návnada láká lišky, kočky, srnčí a ptáky. Ti ale nespustí padací mechanismus vrátek. To by měl dokázat právě jen medvěd.

Ochránci přírody nyní chtějí nechat vyrobit další odchytové klece. „Ideální by byly dvě až tři,“ řekl dnes pro ČTK Milan Orálek. Zvýšila by se tím pravděpodobnost odchytu medvěda. Ochránci přírody nyní budou zjišťovat, zda je reálné rychle vyrobit stejné klece a kolik by to stálo peněz.

Podle Orálka by je později bylo možné využívat jako transportní. Kraj již dříve nabízel k odchytu medvěda klece, které použil na divoká prasata při prasečím moru, podle Orálka jsou však tyto klece nepoužitelné.

Od pondělí do pátku byl kvůli medvědovi v regionu střelec s narkotizační pistolí, veterinář Lukáš Pavlačík ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Nejblíž byl medvědovi ve čtvrtek, kdy zvíře pozorovali myslivci na jedné z fotopastí. I když ale Pavlačík okamžitě vyrazil do terénu a strávil tam noc, zvíře zmizelo.

V pohybu je od předminulého víkendu, kdy jej ze Semetína na okraji Vsetína vyhnal zvuk motorů při závodech rallye.

Uplynulý víkend se zase v oblasti, kde se pohybuje, konalo několik honů. Jak medvěd zareaguje, nikdo nedokáže předpovědět.

