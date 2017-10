Nechceme do vlády za každou cenu, říká lídr komunistů

Už nyní má prakticky jistotu, že bude opět zvolený do Sněmovny. Komunisté se podle předvolebních výzkumů pohybují vysoko nad pětiprocentní hranicí a mají stabilní voliče.

Krajská jednička komunistů Vladimír Koníček navíc hodlá pomoci přeměnit partaj, aby byla atraktivní i pro mladé lidi. Členů KSČM totiž postupně ubývá.

„Už za první republiky měla komunistická strana 10 až 15 procent. Má tady své místo,“ je přesvědčený Koníček.

A vypadá to, že v ní máte „předplacené“ místo také vy, protože v parlamentu sedíte už od roku 2002. Neobáváte se, že kvůli tomu ztrácíte kontakt s realitou nebo že jste vyhořelý?

Ani jedno, ani druhé. Na začátku jsem si myslel, že budu stále v Praze, ale není to pravda. Jsem tam jen na jednání Sněmovny a výborů, zbytek času trávím v regionu, takže nejsem odtržený od reality. Působím také stále jako zastupitel v Boršicích, kde žiji. Máte pravdu, že některé činnosti se stávají rutinou, ale nejsem pořád ve stejném výboru, takže náplň práce je v každém volebním období trochu jiná. I Sněmovna se mění. Je to podobné, jako bych stále učil ve škole, kam každý rok přicházejí noví žáci.

Vladimír Koníček Narodil se v roce 1964 v Uherském Hradišti. Vystudoval obor fyzika pevných látek na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně. Do KSČ vstoupil roku 1986, do Poslanecké sněmovny kandidoval poprvé v roce 2002 a od té doby je poslancem za KSČM. Nyní je členem kontrolního výboru, místopředsedou petičního výboru a členem volebního výboru Sněmovny. V letech 1994 až 2006 byl městským zastupitelem v Uherském Hradišti. Od roku 2006 je obecním zastupitelem v Boršicích, kde také žije.

Poslední čtyři roky jste působil v kontrolním výboru, kde jste několikrát řešil exministra financí Andreje Babiše. Výstupy z výboru ale nejsou mediálně tak viditelné. Vadí vám to? A proč to tak je?

Protože tam „neteče krev“. Jednání jsou věcná a většinou se točí kolem čísel. Babiše jsme řešili například kvůli státní pokladně. Problém byl v tom, že stát za posledních deset let zbytečně vyplatil 300 milionů korun za zhruba 2500 IT licencí, které nikdo nepoužívá. Žádný z ministrů financí to dosud nevyřešil. Výstupy z jednání se objeví maximálně v agenturních zprávách nebo v našich Haló novinách. Ostatní média nezajímají.

Šli byste s Babišovým hnutím ANO do vlády, když se jeho předseda nechal slyšet, že by s KSČM problém neměl? A co v případě, kdyby byl obviněný kvůli Čapímu hnízdu?

I kdyby nebyl obviněný, tak by KSČM s ANO do vlády nešla. Nechceme do vlády za každou cenu. Pokud bychom se měli podílet na vládnutí, muselo by to být na základě průniku programů. ANO je ale spíše pravicová strana, a my levicová.

Ale ANO vám přebírá nespokojené voliče a ostatní strany se vůči Babišovi před volbami vymezují podobně, jako to dříve dělali vůči vám.

ANO je náš konkurent. Chová se jako opozice, přitom je ale čtyři roky ve vládě. Všechny vládní úspěchy si přivlastňuje a neúspěchy hází na ČSSD. Je také pravda, že už se o nás tak moc nemluví. Nevím, jestli je to pro nás lepší. I negativní reklama je totiž reklama.

Vy osobně dlouhodobě kritizujete církevní restituce. Co říkáte na to, že se olomoucké arcibiskupství soudně domáhá navrácení Květné zahrady v Kroměříži, i když už dostalo zámek a Podzámeckou zahradu?

S tím nemůžu souhlasit. Myslím si, že církev se snaží získat některý majetek, za který už dostala zaplaceno. Církve dostaly finanční náhradu 59 miliard korun jako kompenzaci za to, co nemohlo být vydáno.

To by měl posoudit soud. Nemáte však etický problém s tím, že právě vaše strana majetek nejen církvím dříve zabavovala?

S tím už nic neuděláme. Majetek strany lid dostal navrácený. Ale církve ho dostávají navrácený někdy dvakrát.

Ve volebním programu uvádíte, že chcete uspíšit výstavbu dálnic, což je ve Zlínském kraji citlivé téma. Dále se hodláte zasadit o růst mezd, které jsou v kraji druhé nejnižší, i větší podporu odborů. Odbory jsou stále hlasitější, měly by tedy být v regionu ještě více slyšet?

Ano, ještě hlasitěji. Třeba ve školství. A měly by žádat po ředitelích vysvětlení, proč jsou v kraji průměrné mzdy ve školství o dva tisíce nižší než v Praze, když jsou učitelé placeni podle stejných platových tabulek.

KSČM se staví na stranu měst a obcí v kauze vodáren, které na Zlínsku provozuje koncern Veolia. Co s tím ale můžete reálně jako poslanec udělat?

Města udělala chybu, že se vzdávala podílů ve vodárnách. Viděla jenom peníze, které za to dostala. Měla by teď udělat všechno pro to, aby práva k vodárnám získala nazpět. Tento proces ani případné zlevňování vody jako poslanec ale nemůžu moc ovlivnit. Stát by si měl však cenu vody jako strategické suroviny více hlídat.

Komunistům každý rok klesá počet členů. Nemůže kvůli tomu vaše podpora časem klesnout až pod volitelnou hranici?

Je pravda, že nás každoročně ubývá, což je dáno stářím našich členů. Jejich průměrný věk je 70 let. Potěšitelné ale je, že k nám přicházejí i noví a mladí lidé. Nebojím se, že by naše preference klesly pod pět procent.

Vysvětlete mi, čím může vaše strana dnes přitáhnout mladého člověka?

Pro studenta, který je závislý na rodičích, zajímaví asi nejsme. Ale v okamžiku, když se postaví na vlastní nohy, tak zjistí, že život není tak jednoduchý, jak si možná myslel. A sociálně spravedlivá společnost a právo na práci je koncept, který může mladého člověka oslovit.