Za lesy u muničních skladů dostanou vlastníci tři roky po výbuších zálohu

Nejpozději do měsíce by mohli mít jasno. Majitelé lesů, které spadají do uzavřené zóny muničních skladů, dostanou dopis od Vojenských lesů a statků (VLS). S tímto řešením souhlasila i vláda.

„Uzavřeme s majiteli kupní smlouvu s odkládací podmínkou, na jejímž základě jim bude vyplacena záloha stanovená na základě znaleckých posudků vycházejících z hodnoty pozemků před mimořádnou událostí,“ potvrdila mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

V praxi to bude znamenat, že ti, kteří chtějí své lesy v muničních skladech odprodat, dostanou zálohu ve výši 60 procent. A to z hodnoty, kterou měl pozemek v době před explozemi na konci roku 2014, k čemuž není nutná fyzická přítomnost znalců u pozemků.

Problém je, že na zbytek ceny si budou muset počkat do doby, než bude areál vyčištěný a policie dovolí, aby do lesů mohli znalci.

Nemáme žádné informace, stěžuje si jeden z majitelů

Až poté stanoví kompletní cenu a stát doplatí vlastníkům zbytek. Ovšem v případě, že bude mít pozemek hodnotu nižší než vyplacených 60 procent, nezbude majitelům nic jiného než peníze vrátit. Jestli je tato varianta pravděpodobná, dnes nikdo netuší.

„My nemáme žádné informace. O tom, že jednala vláda, se dozvídám od vás. Přitom v minulosti nás ujišťovali, že to budou nejdříve projednávat s námi,“ prohlásil Dalibor Olšák, jeden z vlastníků lesa.

Tři roky doplácí na to, že má ke svému majetku zakázaný vstup, navíc se se svými společníky dostává do problematické situace. Les koupil jen pár měsíců před výbuchy, vzal si na to úvěr a chtěl ho splácet z prodaného dřeva. Teď musí peníze hledat jinde. Není to jednoduché a stát mu tři roky nepomohl.

„Cena dřeva hodně klesla, skoro na polovinu. Takže i když jsme si našli jiné lesy a mohli jsme úvěr splácet z tohoto prodeje, teď se zisk výrazně snížil,“ konstatoval Olšák.

Lidé na nabídku nemusejí přistoupit, říká hejtman Čunek

Jestli přistoupí na nabídku ministerstva s šedesátiprocentní zálohou, zatím neví. Není ale sám, kdo se bude rozhodovat. Když pracovníci VLS zjišťovali, co by vlastníci chtěli, variantu prodeje preferovalo 24 vlastníků, směnu 23 vlastníků a dva vlastníci převod pozemků do vlastnictví státu odmítli.

„Nicméně vlastníky, kteří chtějí pozemek směnit, oslovíme s nabídkou na prodej formou šedesátiprocentní zálohové platby. Mohou se rozhodnout, jestli chtějí své nároky aktuálně řešit prodejem a například následným individuálním nákupem jiných pozemků,“ upozornil mluvčí VLS Jan Sotona.

Proti návrhu VLS se před měsícem postavil hejtman Jiří Čunek. Nejlepší by podle jeho názoru bylo, kdyby stát stanovil cenu majetku před výbuchem, zvýšil ji o zhodnocení přírůstkem za dobu od výbuchu a hned ji majitelům vyplatil.

„Vlastníci o aktuálním návrhu mohou přemýšlet a nemusejí na to přistoupit,“ dodal Čunek.