Ve Vizovicích začíná Trnkobraní, láká na návrat Nohavici či Bílou

Areál likérky Rudolf Jelínek, v němž se přehlídka koná, se fanouškům otevře v pátek v 15 hodin.

Bílá se spojí s Arakainem

Programu 51. ročníku vévodí jméno nejznámějšího a nejúspěšnějšího současného českého písničkáře Jaromíra Nohavici.

„Jsme moc rádi, že do další padesátky festival vstupuje s Jarkem Nohavicou jako hlavní hvězdou. Jednali jsme s ním několik let, loni jsme ho velmi chtěli na festivalové padesátiny, ale klaplo to až letos,“ řekl organizátor festivalu Michal Šesták.

Program Trnkobraní 2018 Pátek 17. srpna STAROBRNO STAGE

17.00 Desmod

19.00 Wohnout

21.00 Divokej Bill

23.00 Mandrage

00.00 DJ Marek Toman RUDOLF JELÍNEK STAGE

16.00 Levitate

18.00 Tanja

20.00 Pekař

22.00 Visací zámek

00.00 Gazdina Roba Sobota 18. srpna STAROBRNO STAGE

12.00 Arakain a Lucie Bílá

13.20 soutěž v pojídání švestkových knedlíků

15.00 Argema

17.00 Ewa Farna

19.00 Jarek Nohavica

21.30 MIG 21

23.30 Jelen RUDOLF JELÍNEK STAGE

11.00 Šamat – vítěz soutěže Zahraj si s kapelou na Trnkobraní

13.00 Doktor P. P.

14.30 Street 69

16.00 Poletíme?

18.00 Portless

20.30 Mirai

22.30 Fleret a Zuzana Šuláková

00.30 Kosovci JELÍNKŮV BIOGRAF

11.00 Bajkeři

13.00 Manžel na hodinu

15.00 V peřině

17.00 Rok ďábla

19.00 Zahradnictví – Dezertér

21.00 Visací zámek 1982–2007

22.00 Špindl Více informací včetně kompletního programu najdete na webu www.vizovicketrnkobrani.cz

Nohavica patří k těm interpretům, kteří své fanoušky nikdy nezklamou. Dokonale zvládá své řemeslo a umí vždy přinést i něco navíc.

„Hraji skladby dlouhé, krátké, veselé, smutné, staré, nové, chytré i hloupé,“ říkává Nohavica a mimo tklivého barda v sobě nezapře ani showmana.

I další jména, která se ve Vizovicích objeví, jsou sázkou na jistotu. V sobotu v pravé poledne vystoupí dvacetinásobná zlatá slavice Lucie Bílá, která se na pódiu sejde s Arakainem v čele s jeho frontmanem Janem Toužimským. Právě s touto metalovou kapelou zpěvačka v roce 1984 začínala.

„V repertoáru těchto společných vystoupení nechybí písničky Arakainu jako Zimní královna či Cornouto, ale ani hity Lucie Bílé, například Láska je láska či Maraton, samozřejmě v metalovém aranžmá,“ uvedl Šesták.

„Koncerty s kapelou Arakain jsou zážitkem nejen pro fandy, ale i pro mne. Arakain je moje velká láska. Tato vystoupení jsou ten testosteron, který potřebuju k životu,“ zhodnotila společné akce Bílá.

Festival nabídne i další známé interprety, jako je Ewa Farna, Divokej Bill, MIG 21, Mandrage, Desmod, Mirai a řadu dalších. V sobotním programu se objevují i kapely z regionu: Argema, Fleret se Zuzanou Šulákovou nebo Kosovci, kteří celé Trnkobraní po půlnoci zakončí.

Do soutěže uvaří 1 800 knedlíků

K Trnkobraní neodmyslitelně patří soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Chybět nebude ani letos. Začne v sobotu ve 13.20 hodin a pro účastníky bude připraveno 1 800 trnkových knedlíků. K moderování pořadatelé přizvali Michala Kavalčíka, který dříve působil pod jménem Ruda z Ostravy, a Patrika Hezuckého.

„Ke knedlíkům mám vztah jednoznačně pozitivní. Jen je škoda, že se nemůžu zúčastnit soutěže, docela by mě zajímalo, kam až bych se dostal. Ale myslím si, že základní porci 30 knedlíků bych zvládl,“ je přesvědčený Kavalčík.

Doprovodný program slouží zejména těm, kteří si potřebují odpočinout od koncertů.

Využít mohou třeba alternativní scénu, která poslouží divadlu. V sobotu po obědě jsou zvány děti na loutkové divadlo, odpoledne bude patřit Komikům s.r.o. v čele s Lukášem Pavláskem a Milošem Knorem.

V provozu bude opět Jelínkův biograf, jehož promítání obsáhne sedm filmů, například Bajkery, Rok ďábla, V peřině či Špindl. Folklorní scéna hostí Vizovjánek a dětská nabídne tvořivé i sportovní aktivity.

Bezpečnost jistí stovka policistů

Trnkobraní každoročně přitáhne tisíce fanoušků, jinak by tomu nemělo být ani letos. Ubytovat se budou moci zdarma ve stanovém městečku nebo v placeném VIP kempu.

„To je bezpečný, oplocený, hlídaný a osvětlený prostor s nonstop recepcí a úschovnou. Lidé si tam mohou třeba i dobít mobilní telefony a využít sprchy s teplou vodou,“ doplnil Šesták.

Na bezpečnost bude dohlížet více než stovka policistů, chybět nebudou ani psovodi a policisté na koních.

„Apelujeme na všechny návštěvníky festivalu, aby byli obezřetní a převzali zodpovědnost nad svými osobními věcmi, cennostmi a penězi. Každoročně se zejména v období letních festivalů setkáváme s krádežemi jak ze stanů, tak ze zaparkovaných automobilů, v nichž návštěvníci často nechávají viditelně na sedadlech kabelky či batohy, které lákají zloděje,“ vyzvala zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.