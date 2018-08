Hubený jedlík vytvořil český rekord, spořádal 202 švestkových knedlíků

„Krize byla, ale knedlíky nebyly tak velké jako loni, vešlo se jich do žaludku víc. Teď budu zbytek dne trávit a budu pít hodně vody, aby to kleslo. Ale jsem šťastný, že padl rekord,“ řekl po soutěži unavený Dvořáček, který byl na Trnkobraní potřetí: poprvé snědl 122, podruhé 156 knedlíků. „Na roztáhnutí žaludku jsem ráno vypil během tří čtyř minut asi 6 litrů vody. Asi to byla úspěšná strategii,“ prozradil.



Od začátku bylo jasné, že Dvořáček, který Hamerského letos v lednu porazil i při pořádání dvoukilového řízku na klání ve Starém Městě, je dobře připravený. Po sedmi minutách měl na stole třetí talíř s třiceti knedlíky. „Fascinuje mě, že to žere jako chipsy,“ komentoval to moderátor Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Ostravy. Dvoráček se odlišoval od ostatních devíti soutěžících nejen tempem konzumace třicetigramových knedlíků, ale také tím, že u toho stál. Po 15 minutách jich měl v sobě téměř 130.

„Knedlíky jsou ze spařeného těsta. Tím, že je trnka jen obalená takovou slupkou těsta, je to lehčí. Jsou to ale blázni,“ řekl na adresu soutěžících kuchař Michal Divílek z hulínské firmy Hausknechtův knedlík, která pro soutěž přichystala dva tisíce knedlíků.

Dvořáček se stále více potil, přešlapoval a oči obracel v sloup. Vedle něho sedícímu Hamerskému, který ho po očku sledoval, u 150 knedlíku řekl: „Jsem plný“. Ale pokračoval.

Soutěžící si mohli knedlíky polít máslem a posypat cukrem, nemohli se ale napít. „Na soutěžících je vidět, že už jim to leze krkem,“ glosoval průběh pojídání druhý moderátor Patrik Hezucký. A měl pravdu, vzápětí první se soutěžících skončil, poté i jediná žena mezi muži.

A už před uplynutím hodinového limitu nebylo o vítězi pochyb. „Viděl jsem to od začátku, že Radim vyhraje. Už netrénuju a voda má na výkon vliv. Ale nemrzí mě to, ať vyhraje vždycky ten lepší,“ uznal po skončení Hamerský.

Absolutní rekord ale překonán nebyl. Drží ho od roku 2008 americký profesionální jedlík Patrik Bertoletti, který snědl 233 knedlíků.